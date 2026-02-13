Mbappe a revenit la antrenamente şi speră să fie apt pentru meciul cu Benfica din Liga Campionilor

Atacantul se confruntă cu un disconfort la genunchiul stâng, care l-a afectat şi la începutul anului, şi urmează un plan specific pentru a se recupera şi a fi apt pentru meciul cu portughezii de la Benfica Lisabona, din play-off-ul Ligii Campionilor, un duel crucial pentru clubul madrilen.



După ce a lipsit de la antrenamentele de miercuri şi joi, Mbappe şi-a reluat pregătirile alături de colegii săi şi se aşteaptă să fie disponibil chiar din acest weekend, împotriva formaţiei Real Sociedad, în liga spaniolă.



Mbappe, în vârstă de 27 de ani, a marcat 82 de goluri în 90 de meciuri disputate de la sosirea sa la Real Madrid, în iulie 2024.



El este depăşit doar de două foste glorii ale clubului madrilen, Ferenc Puskas şi Cristiano Ronaldo, care au înscris 96, respectiv 86 de goluri în primele lor 90 de partide la Real.



Francezul devansează însă alte nume mari, precum Alfredo Di Stefano (73 goluri), Hugo Sanchez (63), Ruud Van Nistelrooy (62) şi Ronaldo Nazario (61 goluri), care au îmbrăcat de-a lungul timpului tricoul grupării de pe Bernabeu.



