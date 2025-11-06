Mesaj de condoleanțe din partea președintelui FIFA, Gianni Infantino, după moartea lui Emerich Jenei

„Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi”, se arată în mesajul transmis de Gianni Infantino.

„De-a lungul carierei sale de jucător, a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României”, menționează oficialul FIFA.

Capitolul cel mai amplu este însă dedicat performanțelor ca antrenor.

„A condus FC Steaua București spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său”, punctează Infantino, amintind că Jenei a marcat istoria fotbalului continental.

Gianni Infantino l-a caracterizat pe marele antrenor drept „o legendă a clubului FC Steaua București și a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul și autoritatea sa legendare, model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui”.

„Moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absența sa va fi profund resimțită”, mai transmite șeful FIFA.

„În numele comunității internaționale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe Federației Române de Fotbal, precum și familiei, prietenilor și apropiaților. Gândurile noastre sunt alături de voi. Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile”, își încheie Infantino mesajul.

(sursa: Mediafax)