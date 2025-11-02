Messi țintește Cupa Mondială din 2026, în ciuda preocupărilor legate de vârstă și condiția fizică

Marele jucător argentinian și-a prelungit recent contractul cu echipa Inter Miami din Major League Soccer până în 2028, semnalând că nu se gândește încă la retragere, în ciuda faptului că va împlini 39 de ani în iunie anul viitor.

Într-un interviu acordat NBC News, câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a declarat că va lua o pauză anul viitor pentru a-și evalua condiția fizică înainte de a decide dacă va juca în turneul din Statele Unite, Mexic și Canada.

„Este ceva extraordinar să poți participa la o Cupă Mondială și mi-ar plăcea foarte mult să o fac”, a declarat căpitanul argentinian.

„Mi-ar plăcea să fiu acolo, să fiu în formă și să contribui în mod semnificativ la succesul echipei mele, dacă voi fi acolo. Voi evalua acest lucru zi de zi, când voi începe pregătirea pentru sezonul viitor cu Inter”.

Messi se bucură de o carieră profesională de peste 20 de ani, debutând pentru Barcelona la doar 17 ani, în 2004, înainte de a juca pentru Paris Saint-Germain și de a se alătura echipei Inter Miami în 2023. El a stârnit un interes nou pentru liga americană într-un moment critic pentru acest sport în America de Nord, înainte de găzduirea Cupei Mondiale de anul viitor.

Deși Messi a acumulat nenumărate distincții la nivel de club și individual, succesul internațional i-a scăpat până când a câștigat Copa America 2021, înainte de a învinge Franța cu 4-2 la penalty-uri și de a câștiga Cupa Mondială 2022 din Qatar.

„A fost visul vieții mele”, a spus Messi despre victorie. „Era singurul lucru care îmi lipsea la nivel profesional. Acesta este visul oricărui jucător - să fie campion mondial”.

Messi a jucat în 195 de meciuri și a marcat un număr record de 114 goluri pentru țara sa. O revenire la Cupa Mondială din 2026 ar marca a șasea sa participare la turneu, notează Reuters.

(sursa: Mediafax)