Reacții după anunțarea grupei de calificare la CM. Lucescu: O grupă echilibrată

„E o grupă echilibrată. Trebuie să câștigi meciurile ca să poți spune dacă ai avut sau nu noroc la tragerea la sorți. Austria a terminat o grupă de la EURO pe primul loc, peste Franța sau Țările de Joc, nu trebuie să considerăm că e simplu să ne calificăm. Noi avem un grup competitiv, un grup puternic, care va lupta pentru a merge la Mondial. Trebuie să fim optimiști, să analizăm bine adversarii și să pregătim foarte bine meciurile. Până la startul preliminariilor, e important că jucătorii noștri să se concentreze pe activitatea lor la echipele de club și să vină bine pregătiți la reunire. Este o calificare care se joacă, cu speranță și mult entuziasm”, a declarat selecționerul Naționalei României, Mircea Lucescu, potrivit frf.ro.

Și capitanul Naționalei speră ca la finalul preliminariilor să poată sărbători calificarea alături de toată țara.

„Este una din cele mai bune grupe în care puteam pica, ținând cont de adversarul din prima urnă, însă, la nivel de naționale, toate echipele sunt puternice. Vom lupta să ne calificăm de pe primul loc, așa cum am fi făcut-o indiferent ce alți adversari ar fi fost în grupa noastră. Am jucat în ultimii ani de două ori contra austriecilor și știm cât de puternici sunt. Cu același spirit ca și până acum, cu aceeași unitate, vom lua fiecare meci în parte, iar la finalul preliminariilor, în noiembrie anul viitor, sper să sărbătorim din nou calificarea alături de o țară întreagă, așa cum am făcut-o și în 2023”, a spus Nicolae Stanciu.

„Tot ce vreau să spun este că ne dorim primul loc. Atât am de zis! În rest, vom vorbi pe teren”, spune Ianis Hagi.

„Am picat într-o grupă bună, din care putem obține calificarea la Mondial, pe care și-o dorește o țară întreagă. Dar putem face acest lucru doar dacă rămânem la fel de uniți, dacă rămânem o familie”, crede Răzvan Marin.

„Este o grupă interesantă, cu două echipe care au jucat în optimile EURO 2024, noi și Austria. Bosnia și Herțegovina și Cipru sunt doi adversari pe care îi cunoaștem, i-am întâlnit în ultimii ani. Obiectivul nostru este clar: să luptăm pentru primul loc”, a spus Radu Drăgușin.

La rândul său, Răzvan Burleanu, președintele FRF, crede că, după 28 de ani, avem ocazia să mergem la Mondial.

„Trebuie să continuăm să facem performanță. După 28 de ani, avem ocazia să mergem la Mondial. Barajul din martie 2026 îl avem asigurat, dar ne dorim ca la finalul anului 2025 să fim deja calificați, asta ar însemna să câștigăm pentru a patra oară o grupă, după cea de calificare la EURO, cea de la turneul final și cea din Liga Națiunilor”, susține Răzvan Burleanu, potrivit site-ului oficial al Federației Române de Fotbal.

România și-a aflat vineri adversarele din preliminariile Cupei Mondiale 2026, în urma tragerii la sorți ce a avut loc la sediul FIFA de la Zurich. România a fost plasată în Grupa H alături de Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino.

(sursa: Mediafax)