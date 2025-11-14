Mircea Lucescu, optimist înaintea partidei cu Bosnia-Herţegovina: Nu mi-e frică de acest meci

"Acum jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câştige la Bucureşti. Pentru că dacă nouă ne dădea arbitrul acel penalty, care a fost sută la sută valabil, atunci lucrurile ar fi stat complet diferit. Am dominat categoric meciul atunci... aşa că nu are de ce să îmi fie frică de acest meci. Va fi dificil, Bosnia este o echipă puternică, are jucători cu experienţă, dar şi tineri, dar nu va fi atât de greu pe cât pare. Suntem o echipă bună, la fel ca şi ei. Va fi un meci normal de calificare. Pentru mine nu este o presiune, ci o responsabilitate de a reuşi să fac o echipă competitivă care să reuşească să meargă la Cupa Mondială. Vom vedea pe ce drum. Ca să ajungem la Mondiale naţionala are nevoie de victorie", a explicat Lucescu.



Tehnicianul nu este îngrijorat de absenţele din lot, precizând că jucătorii convocaţi au venit cu mult entuziasm.



"Nu îmi fac probleme cu absenţele, sunt patru fundaşi centrali cu experienţă la echipele lor de club, unii dintre ei şi la naţională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă şi sunt convins că îi vor face uitaţi pe cei care lipsesc. Ăsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar şi cu o cunoaştere exactă a ceea ce au de făcut aici", a menţionat el.



Mircea Lucescu a afirmat că România este o echipă nouă faţă de anul trecut după ce a pierdut 9-10 jucători.



"Echipa naţională, faţă de anul trecut, a pierdut foarte mulţi jucători, cred că sunt 9-10, din diferite motive... au fost accidentări, jucători fără contracte, au fost schimbări de echipă sau care nu jucau la cluburi şi a trebuit să schimbăm, să reconstruim. Acum este o echipă nouă, chiar dacă are o bază importantă din cea care a fost la Campionatul European, din punct de vedere motivaţional şi emoţional. Iar noi ce am adăugat a fost modul de a interpreta jocul, adică mult mai raţional, iar atunci când jucătorii intră în teren să nu aibă teamă de nimeni şi de nimic. Vom vedea mâine în ce măsură am realizat aceste lucruri", a precizat antrenorul.



Întrebat de un reprezentant al presei bosniace dacă îi e teamă că poate fi demis în cazul unei înfrângeri sâmbătă, Lucescu a răspuns zâmbind: "Demis? Eu nu pot fi demis".



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte selecţionata Bosniei-Herţegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje - Zenica, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. În ultimul său meci din cadrul campaniei de calificare, România va juca marţi, 18 noiembrie (ora 21:45), cu San Marino, pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti.

Sursa: AGERPRES