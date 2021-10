Naționala României trebuie să confirme diseară prestația bună de la Hamburg cu o victorie împotriva Armeniei. ​​​​​​​Învinge-ne, Mirele!

Hepta

Suporterii naționalei nu și-au pus mari speranțe din deplasarea din Germania. Mai exact, toți speram să nu încasăm un scor rușinos. Casele de pariuri prognozau o diferență de 4-5 goluri în favoarea Mannschaftului, echipa României fiind considerată un fel de sac de box în care Germania (cu 6 jucători de la Bayern Munchen) să lovească cu nemiluita. Chiar și pe forumurile suporterilor români, optimiștii sperau să pierdem măcar la 3 goluri diferență, un scor considerat chiar onorabil, „Să nu fim chiar de râsul lumii”.

În 1983, după turul semifinalei Benfica - U Craiova, scriitorul Eugen Barbu a scris un text prin care îi cerea scuze lui Cămătaru, „M-ai învins, Rodioane!”. Ani de zile, Eugen Barbu a contestat feroce calitățile de fotbalist ale lui Rodion Cămătaru după ratarea calificării la Mondialul din Spania din 1982, epuizând dicționare de jigniri cu care îl cataloga pe atacantul Craiovei. Câteva exemple: „Haplea în chiloți”, „tolomacul fotbalului”, „stâmb”, „împiedicat”, „nefotbalist”, „antitalent”, „aragaz cu un singur picior”, „Brâncuși l-a avut model pe Cămătaru când a creat Coloana Infinitului. Doar că acest Rodion Cămătaru a rămas în aceeași poziție: nemișcat și pe terenul de fotbal”, „Cred că un magazioner a încurcat foile cu stocul de cartofi pentru masa fotbaliștilor cu numele jucătorilor de pe foaia de joc. Altfel nu-mi explic cum un cărător de saci de cartofi să ajungă pe dreptunghiul verde unde sunt pregătiți să joace fotbaliștii, nu plamacul ăsta. Chiar nu se găsea în toată Oltenia unul care să știe că mingea este totuși rotundă și că atunci când vine «bășica» aia spre tine nu trebuie să folosești sapa și coasa? Nu i-a spus nimeni că pe un teren de fotbal e altfel decât pe imașul cu vaci și capre cu care este familiar acest Rodion?”, „Stâlpii de iluminat public aleargă mai repede ca acest Cămătaru” etc.

Revenind în zilele de azi, majoritatea suporterilor l-a contestat cam în aceiași termeni pe Mirel Rădoi, tot oltean. Căpos, Rădoi și-a văzut însă de planul lui: „Naționala României trebuie să joace altfel”. Înaintea meciului din deplasare cu Germania, puțini se așteptau la un rezultat cât de cât rezonabil. Speram să nu luăm multe. Cota la casele de pariuri, 23 pentru o victorie ca României la Hamburg, sau 12 pentru un egal, arăta înaintea meciului pesimismul microbiștilor. „Poate nu luăm 5 și, cine știe, poate nimerim și noi una”. Dar meciul a fost altfel. Rădoi, acel „Nenea ăla fără Bacalaureat”, a surprins. Și pe noi, și pe nemți. Care nemți au venit cu jumătate de echipă de la Bayern Munchen. Ai noștri au fost la câteva minute de un rezultat mare și doar gafa lui Andrei Ivan a anulat avantajul golului marcat de Ianis Hagi și efortul unei întregi echipe timp de 83 de minute.

Sperăm ca acest meci să nu fie doar o „splendidă înfrângere”

Diseară, este alt meci. Dacă din Germania nu aveam mari așteptări, cu Armenia suntem obligați să învingem. Contra nemților ne-am apărat 75% din timp, însă cu armenii trebuie să atacăm noi 75% din meci. Acum este momentul să vedem și cealaltă tactică, acea echipă ultraofensivă pe care ne-a promis-o selecționerul atunci când a fost instalat în funcție și poate o să renunțe la experimente nefericite cum ar fi folosirea lui Andrei Ivan.

De asemenea, sperăm ca istoria să nu se repete. România a mai avut un meci în care am pierdut dramatic pe final, 1-2 cu Franța, la EURO 2016, pentru ca apoi să pierdem în meciul decisiv cu outsidera Albania, 0-1, și implicit, calificarea în 16-imile Campionatului European. Fără o victorie diseară, reprezentativa noastră iese definitiv din calculele calificării în play-off și mai coboară câteva locuri în clasamentul coeficienților UEFA. Până acum, greșelile făcute de echipă în această campanie pentru Mondialul din Qatar au fost reparate de celelalte echipe. Liechtenstein a produs surpriza cu acel egal din Armenia, unde noi am pierdut, și ne-a readus în calcule. Apoi egalul dintre Islanda și Macedonia de Nord ne-a făcut chiar favoriți pentru locul 2. Important este ca ex-jugoslavii să nu învingă din nou Germania. Dar ne-ar fi folositor și un rezultat de egalitate la Skopje, cu condiția ca în ultimul meci, cu Liechtenstein, să ne îmbunătățim și golaverajul, care este primul criteriu de departajare la egalitate de puncte.

Programul ne avantajează

Privind calendarul ultimelor trei meciuri, naționala României are mari șanse să prindă primul baraj de calificare. Noi avem de jucat acasă cu Armenia și Islanda și în deplasare cu Lichtenstein, deci, teoretic, meciuri de 9 puncte. Judecând după prestația bună de la Hamburg, putem spera la locul 2 și, parafrazând vorbele scriitorului Eugen Barbu, am vrea să spunem, fericiți, peste o lună: „Ne-ai învins, Mirele!”.