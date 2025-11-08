x close
Pep Guardiola, la meciul 1.000 în calitate de antrenor

de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   17:40
Sursa foto: Hepta

Pep Guardiola ajunge duminică, la partida Manchester City-Liverpool în Premier League, la meciul cu numărul 1.000 în cariera sa de antrenor.

Potrivit BBC, Guardiola a acumulat 715 victorii în toate competițiile de când a preluat conducerea echipei Barcelona B în 2007, câștigând 12 titluri de campion cu Barcelona, Bayern München și City, precum și trei titluri în Liga Campionilor.

Antrenorul în vârstă de 54 de ani a pierdut doar 128 de meciuri, câștigând alte 14 cupe în timpul carierei.

„Pare că am o falsă modestie, dar acest procent, peste 70% victorii, înseamnă că din 10 meciuri câștigăm șapte și remizăm unul sau două. (...) Este vorba de multă muncă. Dedicare, pasiune, iubire – în asta nimeni nu mă poate întrece. Îmi place să analizez secretele a ceea ce poți face adversarilor, să conving jucătorii și să mergem împreună. Jucătorii mă urmează mereu. Mereu”, a spus el pentru BBC Sport.

Întrebat despre faptul că unii îl numesc cel mai mare antrenor din toate timpurile, Guardiola a răspuns zâmbind: „Au perfectă dreptate!”.

Duminică, Guardiola și City se vor confrunta cu Liverpool, cu care au construit o rivalitate clasică, întrucât una dintre cele două echipe a câștigat Premier League în fiecare dintre ultimele opt sezoane.

„Cred că noi i-am împins pe cei de la Liverpool să fie mai buni, iar ei ne-au împins pe noi să fim mai buni, cu siguranță”, a spus Guardiola.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: pep guardiola antrenor meciul 1000
