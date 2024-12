Drumul României spre Mondialul din 2026: O grupă echilibrată, cu șanse reale de calificare

Dincolo de asta, majoritatea suporterilor selecționatei noastre consideră grupa ca fiind cea mai abordabilă din toate combinațiile posibile. N-am nimerit cu echipe imposibile ca Franța, Germania sau Spania. N-am nimerit nici Kosovo, coșmarul nostru aducător de amenzi și sancțiuni de la UEFA. Ce ne-am dorit am obținut. Am scăpat de balaurii Europei din lista capilor de serie. „Am vrut Austria, Elveția sau Croația din prima urnă valorică. Sorții au decis Austria. Astfel putem spera chiar la primul loc în grupă”, a declarat Mihai Stoichiță după tragerea la sorți.

Mărirea numărului de participante în SUA, Canada și Mexic la 48 a schimbat și sistemul de calificare și astfel nu mai avem în grupe două nume grele, ci doar unul. În afară de Austria, naționala lui Lucescu va mai juca cu Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino, echipe cu care ne-am mai întâlnit în ultimii ani și cu care am avut mereu rezultate bune.

Austria

Austria este considerată principala favorită a grupei. Cu o generație bine închegată de fotbaliști care evoluează în campionate de top, precum David Alaba, care însă nu a mai jucat de un an la Real Madrid, fiind accidentat la ligamentele încrucișate, sau Marcel Sabitzer - Borussia Dortmund, austriecii au demonstrat în ultimii ani o constanță de invidiat, inclusiv la EURO 2024, unde au câștigat grupa după ce au învins Olanda și Polonia. Meciurile împotriva lor vor fi decisive pentru România, iar orice punct obținut în fața austriecilor ar fi un mare plus în lupta pentru calificare.

Ultimele întâlniri cu Austria au fost în 2020, în mandatul lui Mirel Rădoi, am învins la Klagenfurt, scor 3-2, și am pierdut acasă cu 1-0. Era perioada pandemiei, când s-a jucat cu tribunele goale.

Bosnia și Herțegovina

Bosnia și Hețegovina reprezintă un adversar periculos, cu un mix de jucători experimentați. Vedeta echipei, Edin Džeko, care retrăiește anii tinereții la Fenerbahçe, este un atacant de clasă mondială, capabil să facă diferența chiar și la 37 de ani, după opt ani petrecuți în Italia, la Roma și Inter, și cinci în Anglia, la Manchester City. Bosnia și Herțegovina, ca orice echipă ex-iugoslavă, mizează pe un joc fizic și disciplinat, iar meciurile cu această formație nu vor fi deloc ușoare. Istoricul recent al întâlnirilor dintre România și Bosnia și Herțegovina arată un ușor avantaj în favoarea noastră. Ultimele două întâlniri au fost în urmă cu doi ani, în Liga Națiunilor, an în care am retrogradat în Liga C a competiției, când antrenor era Edi Iordănescu. Am învins cu 4-1 la București și am pierdut cu 1-0 la Zenica.

Cipru

Cipru este o echipă aflată în reconstrucție, care nu a avut performanțe notabile în ultima vreme. Este o cunoștință recentă a noastră chiar în mandatul lui Lucescu din această toamnă, când ne-am întâlnit de două ori, învingând de fiecare dată, 3-0 la Larnaca și 4-1 pe Arena Națională. Deși este considerată una dintre echipele mai slab cotate ale grupei, pierderea de puncte în fața Ciprului ar putea fi fatală în economia calificării. Conform calculelor hârtiei, cu Cipru trebuie să facem 6 puncte.

San Marino

San Marino este, fără îndoială, cea mai modestă echipă a grupei, fiind recunoscută pentru seria lungă de înfrângeri și pentru dificultățile în a marca goluri. Totuși, astfel de adversari pot deveni periculoși, dacă nu sunt abordați cu seriozitate, iar România a avut momente de derută cu echipe de valoarea celor din San Marino. Egalul cu Liechtenstein în luna iunie și victoria norocoasă cu Malta din 2019, 1-0, pe vremea mandatului de selecționer al lui Cosmin Contra. În mod normal, România va avea asigurate maximum de puncte cu San Marino, dar trebuie să joace și la golaveraj, criteriu care poate deveni decisiv.

Șansele României

România pornește cu șanse reale la calificare, fiind văzută ca a doua favorită a grupei, după Austria. Cu o generație de jucători care combină experiența în campionate tari, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Valentin Mihăilă, cei doi Marin, faptul că Ianis Hagi a reintrat la prima echipă a lui Rangers, plus experiența lui Mircea Lucescu, tricolorii au o uriașă ocazie să scoată rezultate bune și, din nou, câștigarea grupei.

Cheia succesului va fi constanța în evoluții și capacitatea de a obține puncte în deplasare, mai ales împotriva Austriei și Bosniei. Pe teren propriu, România trebuie să fie imbatabilă, iar „dublele” cu Cipru și San Marino sunt obligatoriu de câștigat. Patru puncte cu Austria și Bosnia plus șase puncte cu Cipru și San Marino ne-ar asigura minimum locul 2 în grupă și cel puțin un loc de baraj și ar oferi României o șansă reală de a ajunge din nou la un Campionat Mondial, după 28 de ani de absență.

Împotriva echipelor mai bine organizate, precum Austria și Bosnia, Lucescu trebuie să implementeze un plan bine pus la punct, capabil să neutralizeze punctele forte ale adversarilor. El a început de fapt treaba asta în această toamnă în care a creat un nucleu de jucători pe care i-a folosit constant.

Startul campaniei este în martie 2025, pe teren propriu, cu Bosnia, urmat după trei zile de deplasarea în San Marino. FRF încearcă să anuleze pedeapsa primită de la UEFA de a juca primul meci fără spectatori. Eventual să fie acceptați în tribune doar copii, însă, în acest caz, meciul s-ar putea desfășura la orele prânzului, conform sugestiei lui „Il Luce”.

Nici dacă cel care trăgea la sorți era român și zicea că măsluiește nu ajungeam așa bine. E o tragere la sorți foarte bună. Nici dacă alegeam noi adversarii nu nimeream mai bine. Dan Petrescu, fost internațional

Excelentă grupă, mai bine de atât nici că se putea. Nu înțeleg cum am putut să cădem așa bine. Avem șanse mari, ne batem cu Austria, care nu e de speriat, dar mi se pare o echipă peste noi. Bosnia, un arbitru între noi și Austria. Victor Pițurcă, fost selecționer