România, învinsă de Canada fără drept de apel

Tricolorii au fost învinși cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci amical.

Canada, una dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor, la care tricolorii încă mai speră să se califice, s-a impus prin golurile marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) şi Niko Sigur (77).



Într-un meci pe care selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că nu şi l-a dorit, lucrurile au început rău încă dinaintea fluierului de start, atacantul Louis Munteanu accidentându-se la încălzire şi fiind înlocuit în ultimul moment de Drăguş.



Drăguş a avut şi prima ocazie a meciului, cu o lovitură de cap de la circa 11 metri, pe lângă poartă, la centrarea lui Dobre.



Oaspeţii au deschis scorul în min. 11, dintr-o fază fixă: Jonathan David, atacantul lui Juventus, a scăpat din marcaj şi a reluat simplu cu capul centrarea lui Ahmed din lovitură liberă.



Canada a făcut în continuare un joc bun, cu un presing foarte agresiv, fiind periculoasă prin Oluwaseyi (16), al cărui şut de la 16 metri fiind prins de portarul Moldovan.



Moldovan, noul goalkeeper al lui Real Oviedo, a gafat nepermis în min. 22, la o pasă înapoi a lui Raţiu, când a încercat să îl dribleze în careul de şase metri pe Ahmed, dar nu a reuşit şi acesta a majorat avantajul oaspeţilor.



Echipa României a acuzat din plin şocul şi nu a reuşit să construiască acţiuni coerente.



Căpitanul Nicolae Stanciu a fost singurul care s-a aflat în prim plan dintre tricolori, dar a şutat peste vinclu de la 12 metri (32), iar apoi a trimis în în exteriorul barei (34), din poziţie similară.



Canadienii şi-au mai creat o ocazie notabilă (37), prin Eustaquio, dar Moldovan a respins şutul trimis de jucătorul lui FC Porto şut de la 20 de metri.



România nu a jucat mai bine nici după pauză, chiar dacă Bancu (57) a trimis complet greşit din voleu, iar Drăguş a ratat două ocazii mari de gol. În min. 63 a şutat la colţul scurt, dar mingea s-a dus puţin pe lângă poartă, iar în min. 69 a reluat spectaculos cu călcâiul, la centrarea lui Man, dar în portar.



Canada a marcat şi al treilea gol (77), cu şansă, prin Niko Sigur, cu un şut de la 14 metri, după o minge respinsă greşit de Chipciu.



Echipa antrenată de Lucescu nu a reuşit nici golul de onoare, nici prin Răzvan Marin, care a tras de la 17 metri (80), nici prin Miculescu (90), care a reluat pe lângă poartă, cu capul, mingea centrată de Mitriţă.



Moldovan a avut două intervenţii apreciate, la lovitura liberă executată de Hoilett de la 17 metri (83) şi la şutul lui Promise David (90+3), de la 22 de metri. În min. 85, Moldovan a fost driblat de Nelson, dar acesta şi-a prelungit mingea prea mult.



România va juca următorul meci marţi, contra Ciprului, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar tricolorii nu au voie să facă niciun pas greşit pentru a spera la calificare.



România - Canada 0-3 (0-2)

Au marcat: Jonathan David (11), Ali Ahmed (22), Niko Sigur (77).

Bucureşti, Arena Naţională: 29.125 spectatori

meci amical



Au evoluat echipele:

România: 12. Horaţiu Moldovan - 2. Andrei Raţiu (23. Deian Sorescu, 85), 5. Virgil Ghiţă, 15. Andrei Burcă (3. Mihai Popescu, 61), 11. Nicuşor Bancu (24. Alexandru Chipciu, 61) - 6. Marius Marin, 18. Răzvan Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan; 19. Florin Tănase, 62) - 20. Dennis Man (22. Alexandru Mitriţă, 74), 7. Denis Drăguş (17. David Miculescu, 74), 14. Alexandru Dobre. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 1. Ştefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava - 4. Bogdan Racoviţan, 8. Adrian Şut, 13. Vladimir Screciu, 21. Darius Olaru, 25. Ştefan Baiaram.

Canada: 16. Max Crepeau - 23. Niko Sigur, 13. Derek Cornelius, 15. Luc De Fougerolles (5. Joel Waterman, 82), 22. Richie Laryea - 17. Tajon Buchanan (24. Promise David, 78), 8. Ismael Kone (19. Nathan Saliba, 64), 7. Stephen Eustaquio (căpitan), 11. Ali Ahmed (21. Jayden Nelson, 64) - 20. Jonathan David (10. Junior Hoilett, 78), 12. Tani Oluwaseyi (3. Zorhan Bassong, 82). Selecţioner: Jesse Marsch.

Rezerve neutilizate: 1. Dayne St. Clair, 18. Jayden Hibbert - 2. Jahkeele Marshall-Rutty, 4. Jamie Knight-Lebel, 6. Mathieu Choiniere, 9. Theo Blair.



Arbitru: Lothar D'hondt; arbitri asistenţi: Romain Devillers, Nico Claes (toţi din Belgia); al patrulea oficial: Andrei Chivulete (România)

Cartonaşe galbene: De Fougerolles (43), Cornelius (52), Stanciu (59), Kone (64), Tănase (81).

AGERPRES