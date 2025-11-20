România, față în față cu Turcia în semifinalele barajului pentru Mondialul 2026

Semifinala barajului va avea loc pe 26 martie 2026. Finala e programată pe 31 martie.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.



Turcia s-a clasat pe locul secund în grupă, după Spania, cu care a remizat (2-2), în ultimul meci. Singura înfrângere a Turciei în această campanie a venit acasă, chiar în faţa campioanei europene, cu un neverosimil 0-6. Din grupă au mai făcut parte Georgia şi Bulgaria.



Italia, care a ratat ultimele două ediţii ale Cupei Mondiale, va juca în semifinale contra Irlandei de Nord, iar câştigătoarea va înfrunta Ţara Galilor sau Bosnia-Herţegovina.



Ucraina va înfrunta Suedia, iar Poloniva va primi replica Albaniei, câştigătoarele acestor partide urmând să joace pentru un bilet la CM 2026.



În alte semifinale, Danemarca va întâlni Macedonia de Nord, iar Cehia va juca împotriva Irlandei, câştigătoarea finalei urmând să se califice la turneul final din America de Nord.



Douăsprezece echipe, câştigătoarele grupelor preliminarii din Europa, s-au calificat deja la CM 2026: Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia, potrivit Agerpres.

Semifinale baraj: