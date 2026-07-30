Mister în cazul copilului din Brăila lovit de un obiect căzut din cer. Anchetatorii încă nu au un răspuns

Copilul a ajuns în stare gravă la spital

Imaginile surprinse în zona respectivă îl arată pe Darius în timp ce merge pe trotinetă. La un moment dat, un obiect cade de la înălțime și îl lovește, iar copilul se prăbușește pe carosabil.

Impactul a fost puternic, iar băiatul a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

„Copilul meu, 72 de ore, medicul mi-a spus doar să mă rog pentru el. Copilul nu a vorbit, nu a mâncat, am stat la reanimare cu el”, a povestit mama copilului pentru observatornews.ro. Bunica acestuia a relatat momentul de panică prin care a trecut familia: „Am crezut că moare atunci. Am zis: Doamne, ce o păți?”.

Familia crede că obiectul ar putea proveni de la o dronă

Rudele copilului au crezut inițial că acesta s-a accidentat singur. Ulterior, după ce au văzut imaginile incidentului, familia a sesizat autoritățile și a cerut verificări.

Mama copilului spune că a primit explicații care nu au lămurit situația și afirmă că ia în calcul varianta unui fragment provenit de la o dronă.

„Mi s-a sugerat să nu fac public acest lucru, dar de ce să nu îl fac public atâta timp cât eu mă tem pentru viața copilului? Eu spun că a fost ceva dintr-o dronă”, a afirmat femeia.

O localnică relatează că nu a observat o intervenție a autorităților în zonă după producerea incidentului: „Nu am văzut poliție să vină să caute”.

Coincidența cu drona din Galați

Cazul a atras atenția și din cauza momentului în care s-a produs. Localitatea în care a avut loc incidentul se află la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ucraina.

În aceeași zi, o dronă a căzut peste un bloc de 10 etaje din municipiul Galați, incident care a dus la verificări din partea autorităților.

Până în prezent nu există o confirmare oficială că cele două evenimente ar avea vreo legătură.

Citește și O dronă a căzut pe un bloc din Galați și a explodat. 70 de oameni au fost evacuați. Doi răniți au fost transportați la spital

Autoritățile continuă ancheta

Autoritățile nu au stabilit încă proveniența obiectului care l-a lovit pe copil. Primarul comunei Tudor Vladimirescu, Mircea-Tudorel Berteșteanu, a declarat că obiectul pare să fi căzut de undeva, însă nu există informații clare privind originea acestuia.

„Pare a fi un obiect care cade de undeva. De aruncat nu cred că este aruncat, nu știu mai multe”, a precizat edilul.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a transmis că a fos deschis dosar penal iar cercetările sunt în desfășurare.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a declarat Andra-Elena Turcu, purtător de cuvânt al IPJ Brăila.

Rămâne întrebarea dacă obiectul care apare în imagini a fost găsit și care este proveniența acestuia.