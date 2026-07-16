Superliga începe un sezon-maraton în care nimeni nu va avea timp să respire

Vacanța s-a terminat aproape înainte să înceapă. După numai câteva săptămâni de pauză, Superliga revine într-un sezon care se anunță unul dintre cele mai solicitante din ultimii ani. Cluburile vor jongla între campionat și preliminariile europene, iar din toamnă începe și Liga Națiunilor, competiție în care noul selecționer Gică Hagi își va construi echipa pentru următorii ani.

Paradoxal, fotbalul românesc a fost ajutat de propriile sale eșecuri. România nu s-a calificat la Campionatul Mondial, iar Liga 1 a trimis doar doi jucători la turneul final. Dacă tricolorii ar fi fost prezenți în America de Nord, vacanța ar fi fost și mai scurtă, iar sezonul ar fi început cu și mai multe probleme fizice.

Chiar și așa, multe echipe au avut la dispoziție doar câteva săptămâni pentru pregătire, într-un calendar care nu va ierta pe nimeni.

Europa, cupa și campionatul, o cursă fără pauză

Primele care intră în focurile adevărate sunt reprezentantele României în cupele europene. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au intrat deja și se pregătesc de turul doi. De joia viitoare FCSB și CFR Cluj vor alterna, la rândul lor, deplasările continentale cu meciurile din Superligă, iar ritmul va deveni infernal încă din luna iulie. Iar în octombrie vor începe și meciurile din Cupa României.

Într-un astfel de sezon, loturile numeroase și rotația jucătorilor vor conta aproape la fel de mult ca valoarea primului „11”. Nu întâmplător, majoritatea favoritelor au investit în această vară mai ales în adâncimea lotului.

FCSB încearcă să dea lovitura pe ambele fronturi. Revenirea lui Denis Drăguș și a lui Florinel Coman îi oferă campioanei două soluții de top pentru ofensivă și posibilitatea de a face rotație fără să piardă din calitate. Obiectivul este clar: titlul și calificarea în grupa Conference League.

Rapid schimbă din nou direcția și mizează pe Daniel Pancu. După ani în care investițiile nu s-au transformat în trofee, presiunea din Giulești a devenit uriașă. Pentru Rapid nu mai este suficient un loc în play-off sau o calificare europeană. Un trofeu a devenit aproape obligatoriu.

CFR Cluj încearcă un nou început prin varianta portugheză de pe banca tehnică, aceeași rețetă pe care a ales-o și Dinamo. Ambele cluburi speră că disciplina și organizarea specifice școlii lusitane vor aduce constanța care le-a lipsit în ultimele sezoane.

Universitatea Craiova pornește, poate, cu cea mai dificilă misiune dintre favorite. După sezonul excelent de anul trecut, oltenii trebuie să demonstreze că performanța nu a fost întâmplătoare și că pot rămâne în lupta pentru titlu și în condițiile unui program mult mai încărcat.

Clasamentul favoritelor la titlu

FCSB - Tradițional, echipa lui Gigi Becali pornește cu prima șansă. Pare să aibă cel mai complet lot din Superligă, nu există probleme financiare și are experiență europeană. Transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman nu ridică doar nivelul primului „11”, ci permit și rotația necesară într-un sezon cu obiective europene ambițioase. Dacă evită accidentările, rămâne principala favorită.

Universitatea Craiova - Continuitatea poate fi marele atu al oltenilor. După sezonul foarte bun de anul trecut, Craiova are obligația să confirme și să rămână în lupta pentru titlu până la final.

Rapid - Daniel Pancu readuce spiritul giuleștean pe bancă, însă timpul nu mai are răbdare. După investițiile făcute în ultimii ani, orice sezon fără trofeu va fi considerat un eșec.

CFR Cluj - Chiar dacă începe o nouă etapă cu un antrenor portughez, CFR rămâne o echipă care știe să câștige campionate. Experiența și stabilitatea clubului nu îi permit să fie scoasă din calcule.

Farul Constanța - Posibila mare surpriză. Numirea lui Ioan Ovidiu Sabău poate fi una dintre cele mai inspirate mutări ale verii. Este un tehnician echilibrat, serios și metodic, din aceeași generație cu Gică Hagi, care a demonstrat la Universitatea Cluj că știe să construiască pe termen lung. A preluat o echipă obișnuită ani la rând cu naveta dintre Liga 1 și Liga 2 și a transformat-o într-o formație calificată în cupele europene. Dacă va reuși să imprime aceeași disciplină și la Constanța, Farul poate deveni revelația campionatului.

Dinamo - Deși încearcă aceeași rețetă portugheză ca și CFR Cluj, „câinii” par să fi pierdut cel mai mult din ritmul avut sezonul trecut. Lotul nu pare mai puternic, iar concurența din partea celorlalte pretendente s-a accentuat. În acest moment, Dinamo pornește cu șansa a cincea în lupta pentru podium.

Hagi începe selecția pentru noua națională

În înghesuiala aceasta a calendarului începe și toamna naționalei. Suita celor 6 meciuri începe pe 2 octombrie, când România va debuta în Liga Națiunilor pe terenul Poloniei, primul meci oficial din noul mandat al „Regelui”. Urmează apoi confruntările cu Suedia și Bosnia, adversari care vor arăta nivelul real al unei echipe aflate în reconstrucție, astfel că pentru Gică Hagi, fiecare etapă din Superligă va avea o importanță aparte.

Cum în această ediție a Ligii Națiunilor rezultatul nu reprezintă obiectivul principal, Hagi beneficiază de un lucru rar întâlnit în fotbalul românesc: timp. Timp pentru a testa, pentru a greși și pentru a vedea cine merită să facă parte din nucleul echipei care va ataca următoarele preliminarii.

Până atunci va urmări aproape fiecare etapă din Superligă, potențialii stranieri, dar și meciurile europene ale echipelor românești. Pentru mulți fotbaliști, următoarele două luni vor reprezenta un examen continuu în fața selecționerului.

Nu va exista perioadă de acomodare. Până la începutul lui octombrie, unele echipe vor disputa aproape două meciuri pe săptămână, iar Gică Hagi va urmări fiecare etapă cu ochii unui selecționer aflat în căutarea formulei ideale. Într-un sezon atât de comprimat, nu doar valoarea va face diferența, ci și capacitatea fiecărui club de a rezista uzurii. Iar istoria arată că, în astfel de campionate, campioana nu este întotdeauna cea mai spectaculoasă echipă, ci aceea care pierde cele mai puține puncte atunci când oboseala începe să sufoce echipele nepregătite.

Prima etapă, fără timp de acomodare

Noul sezon începe direct cu opt partide interesante.

Vineri: FC Voluntari - FC Botoșani și FCSB - FC Argeș.

Sâmbătă: Oțelul Galați - CFR Cluj și Univ. Craiova - UTA.

Duminică: U Cluj - Farul și Petrolul - Dinamo.

Luni: Corvinul - Csikszereda și Rapid - Sepsi.