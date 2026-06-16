Noroc pentru Universitatea Craiova în Liga Campionilor: va întâlni campioana Belarusului, care nu poate juca acasă

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din preliminariile Ligii Campionilor! Oltenii pornesc cu prima șansă

Universitatea Craiova va întâlni campioana Belarusului, ML Vitebsk, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Formația din Bănie este considerată favorită la calificare, atât datorită valorii lotului, cât și contextului special în care adversara nu își poate disputa meciurile europene pe teren propriu.

Universitatea Craiova, față în față cu ML Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor

Campioana României, Universitatea Craiova, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii vor da piept cu ML Vitebsk, campioana Belarusului, într-o dublă manșă programată la începutul lunii iulie.

Prima partidă va avea loc în deplasare, pe 7 sau 8 iulie, în timp ce returul este programat pe 14 sau 15 iulie.

Avantaj important pentru olteni

Universitatea Craiova beneficiază de un avantaj semnificativ înaintea acestei confruntări. Din cauza restricțiilor menținute de UEFA pentru cluburile din Belarus, ML Vitebsk nu își poate disputa meciurile europene pe propriul stadion.

Forul continental nu a anunțat până în prezent ridicarea interdicției, ceea ce înseamnă că formația belarusă va fi nevoită să joace pe teren neutru.

Diferență mare de valoare între cele două loturi

Pe lângă avantajul logistic, Craiova pornește și cu prima șansă din punct de vedere al valorii lotului. Echipa pregătită de Coelho este evaluată la aproximativ 34,5 milioane de euro, în timp ce lotul celor de la ML Vitebsk este cotat la 12,88 milioane de euro.

Diferența de peste 20 de milioane de euro între cele două formații îi transformă pe olteni în favoriți pentru calificarea în turul următor al competiției.

Ce urmează dacă Universitatea Craiova se califică

În cazul în care va trece de campioana Belarusului, Universitatea Craiova va ajunge în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Totuși, oltenii nu ar mai beneficia de statutul de cap de serie în această fază a competiției, ceea ce ar putea aduce în fața lor un adversar mult mai dificil în lupta pentru accederea în grupele competiției.

Primul tur preliminar al Ligii Campionilor: