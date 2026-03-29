Verdictul lui Vinicius: De ce nu vede Brazilia drept favorită la titlul mondial

Atacantul lui Real Madrid a subliniat că Brazilia nu va fi favorită la Cupa Mondială ''din cauza rezultatelor din calificări'', în care Selecao a terminat pe locul cinci, cel mai slab rezultat din istoria sa, deși a asigurat că jucătorii vor face tot posibilul pentru a câștiga al șaselea titlu mondial.



''Nu vrem să fim considerați favoriți, vrem să ajungem la Cupa Mondială așa cum ajungem la amicale: cu calm, răbdare, concentrați pe ceea ce facem'', a comentat Vinicius într-o conferință de presă în Statele Unite.



Cu toate acestea, el a asigurat că Brazilia va face ''totul'' pentru a câștiga titlul și și-a exprimat încrederea în șansele unei echipe formate din jucători de calitate, care sunt figuri cheie pentru cluburile lor, dintre care i-a evidențiat pe Raphinha și i-a lăudat pe Joao Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick și Estevao.



Vinicius Jr a declarat că nu își propune să fie vedeta echipei sau golgheterul la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.



'Nu vreau să fiu golgheter, vreau să-mi fac treaba și să fiu campion'', a concluzionat el. De asemenea, a lăudat contribuția lui Carlo Ancelotti ca antrenor al echipei naționale, o poziție pe care a preluat-o în luna mai a anului trecut, pentru înțelegerea jocului și capacitatea sa de a adapta sistemul la profilurile jucătorilor pe care îi are la dispoziție.



''Ancelotti înțelege cum trebuie să jucăm. Cu atât de mulți atacanți, bineînțeles că vom juca un fotbal ofensiv'', a rezumat Vini Jr, care a jucat sub conducerea antrenorului italian la Real Madrid. AGERPRES