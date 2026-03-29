x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Verdictul lui Vinicius: De ce nu vede Brazilia drept favorită la titlul mondial

de Redacția Jurnalul    |    29 Mar 2026   •   18:00
Sursa foto: Hepta/Vinicius Jr.

Vinicius Junior a declarat miercuri că naționala de fotbal a Braziliei nu este favorită la câștigarea Cupei Mondiale 2026 din această vară și nici în meciul amical pe care îl va juca joi împotriva Franței, în Statele Unite, scrie EFE.

Atacantul lui Real Madrid a subliniat că Brazilia nu va fi favorită la Cupa Mondială ''din cauza rezultatelor din calificări'', în care Selecao a terminat pe locul cinci, cel mai slab rezultat din istoria sa, deși a asigurat că jucătorii vor face tot posibilul pentru a câștiga al șaselea titlu mondial.

''Nu vrem să fim considerați favoriți, vrem să ajungem la Cupa Mondială așa cum ajungem la amicale: cu calm, răbdare, concentrați pe ceea ce facem'', a comentat Vinicius într-o conferință de presă în Statele Unite.

Cu toate acestea, el a asigurat că Brazilia va face ''totul'' pentru a câștiga titlul și și-a exprimat încrederea în șansele unei echipe formate din jucători de calitate, care sunt figuri cheie pentru cluburile lor, dintre care i-a evidențiat pe Raphinha și i-a lăudat pe Joao Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick și Estevao.

Vinicius Jr a declarat că nu își propune să fie vedeta echipei sau golgheterul la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.

'Nu vreau să fiu golgheter, vreau să-mi fac treaba și să fiu campion'', a concluzionat el. De asemenea, a lăudat contribuția lui Carlo Ancelotti ca antrenor al echipei naționale, o poziție pe care a preluat-o în luna mai a anului trecut, pentru înțelegerea jocului și capacitatea sa de a adapta sistemul la profilurile jucătorilor pe care îi are la dispoziție.

''Ancelotti înțelege cum trebuie să jucăm. Cu atât de mulți atacanți, bineînțeles că vom juca un fotbal ofensiv'', a rezumat Vini Jr, care a jucat sub conducerea antrenorului italian la Real Madrid. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vinicius brazilia favorita titlul mondial
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri