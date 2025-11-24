Vinicius nu vrea prelungirea contractului cu Real Madrid din cauza relaţiei proaste cu Xabi Alonso

Mai multe dintre alegerile lui Xabi Alonso în meciul de campionat de duminică de la Elche au stârnit nedumerire, mai ales în condiţiile în care madrilenii nu au reuşit să se impună pe terenul nou-promovatei (scor 2-2). Cea mai controversată decizie a fost netitularizarea lui Vinicius pe flancul stâng al atacului, în favoarea lui Fran Garcia, care de obicei este fundaş lateral, iar de la începutul lunii octombrie jucase doar şapte minute.



Astfel, informaţiile dezvăluite de The Athletic luni după-amiază nu sunt surprinzătoare: brazilianul, al cărui contract expiră în iunie 2027, ar fi decis că nu-şi va prelungi contractul în capitala Spaniei, tocmai din cauza relaţiei cu antrenorul său. Problema este mult mai profundă decât postura de rezervă la Elche, deoarece jucătorul i-ar fi comunicat decizia sa preşedintelui clubului, Florentino Perez, la începutul lunii trecute.



Unele voci îi vor acuza pe Vinicius şi pe anturajul său de o acţiune de PR, având în vedere că negocierile pentru prelungirea contractului său au început în ianuarie, cu mult înainte ca Xabi Alonso să preia conducerea echipei Real Madrid, iar brazilianul ar fi cerut un contract record. Cu toate acestea, surse apropiate brazilianului au declarat pentru The Athletic că Vinicius nu găseşte înţelept să se angajeze pe termen lung, având în vedere relaţia sa cu fostul tehnician al lui Bayer Leverkusen.



Tensiunile dintre cei doi datează, se pare, de la Cupa Mondială a Cluburilor, chiar de la începutul relaţiei lor. Iar consecinţele ar putea fi drastice pentru unul sau pentru altul. Xabi Alonso trece prin prima perioadă dificilă de la sosirea sa, în timp ce s-ar putea din nou vorbi în următoarele săptămâni despre un viitor în Arabia Saudită pentru Vinicius, având în vedere salariul pe care îl cere. AGERPRES