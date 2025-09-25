Jannik Sinner revine pe teren la Beijing, prima oară după finala pierdută la US Open

Italianul, campion la Beijing în 2023 și finalist anul trecut, a declarat că a lucrat la „detalii noi” în jocul său, în perioada petrecută după US Open.

„Am reflectat mult la acea finală. Am schimbat câteva lucruri, procentul de greșeli e încă ridicat, dar sper să se îmbunătățească. Este doar o chestiune de timp”, a spus Sinner înainte de debutul de la Beijing, citat de Gazzetta dello Sport.

Sinner a confirmat și schimbări în echipa tehnică, prin cooptarea fizioterapeutului Alejandro Resnicoff, cu experiență de peste 15 ani în circuit, despre care spus: „Nu a venit să schimbe echilibrul, ci să ne ajute să progresăm. Este o persoană onestă și cu multă experiență”.

„Nu a fost un sezon ușor, dar acum corpul și mintea sunt în formă. Încerc să mă adaptez cât mai bine la fiecare suprafață de joc”, a mai spus italianul.

