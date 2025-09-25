x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Jannik Sinner revine pe teren la Beijing, prima oară după finala pierdută la US Open

Jannik Sinner revine pe teren la Beijing, prima oară după finala pierdută la US Open

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   16:15
Jannik Sinner revine pe teren la Beijing, prima oară după finala pierdută la US Open
Sursa foto: Hepta

Tenismenul italian Jannik Sinner, locul 2 mondial, își face debutul la turneul de la Beijing (China) împotriva croatului Marin Cilic, joi, de la ora 14:00, marcând primul meci după finala de la US Open pierdută în fața spaniolului Carlos Alcaraz, actualul lider mondial.

Italianul, campion la Beijing în 2023 și finalist anul trecut, a declarat că a lucrat la „detalii noi” în jocul său, în perioada petrecută după US Open.

„Am reflectat mult la acea finală. Am schimbat câteva lucruri, procentul de greșeli e încă ridicat, dar sper să se îmbunătățească. Este doar o chestiune de timp”, a spus Sinner înainte de debutul de la Beijing, citat de Gazzetta dello Sport.

Sinner a confirmat și schimbări în echipa tehnică, prin cooptarea fizioterapeutului Alejandro Resnicoff, cu experiență de peste 15 ani în circuit, despre care spus: „Nu a venit să schimbe echilibrul, ci să ne ajute să progresăm. Este o persoană onestă și cu multă experiență”.

„Nu a fost un sezon ușor, dar acum corpul și mintea sunt în formă. Încerc să mă adaptez cât mai bine la fiecare suprafață de joc”, a mai spus italianul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Jannik Sinner atp beijing
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri