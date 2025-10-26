Jannik Sinner câștigă turneul ATP 500 de la Viena, al 22-lea trofeu al carierei

Sinner, numărul doi mondial și favorit al competiției, a fost afectat de crampe în primul și al treilea set, dar a reușit să gestioneze situația, recurgând la hidratare și scurtarea schimburilor pentru a menține agresivitatea pe teren.

Italianul a câștigat decisiv breakul la 6-5 în setul trei, după un schimb spectaculos de mingi de pe linia de fund, și a închis meciul cu serviciul său.

Cu acest succes, Sinner își extinde la 21 seria victoriilor pe hard indoor și ajunge la patru trofee în 2025, având un bilanț de 48-6 în actualul sezon, potrivit statisticilor ATP.

Performanța îl plasează într-un club select, alături de Roger Federer și Andy Murray, drept jucători care au câștigat de două ori turneul vienez.

Pentru Zverev, locul 3 mondial și fost campion la Viena în 2021, această înfrângere marchează prima sa înfrângere în fața unui rival din Top 5 în 2025.

Sinner și Zverev se vor regăsi pe aceeași jumătate de tablou la Paris Masters, următorul turneu important al sezonului, cei doi putându-se reîntâlni în semifinale.

