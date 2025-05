Cât de mult poate urca Jaqueline Cristian

Totuși, față de tenisul masculin, unde nu mai contăm deloc, la fete stăm mult mai bine și avem câteva jucătoare capabile să urce în Top. În primul rând Jaqueline Cristian și Anca Todoni, jucătoare de viitor, apoi Sorana Cîrstea, care mai are multe de spus în circuit, Gabriela Ruse, și ea în Top 100 WTA.

În acest an am avut patru românce pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, Jaqueline Cristian, Anca Todoni, Gabriela Ruse și Irina Begu. Tot pe tabloul principal trebuia să mai fie și Sorana Cîrstea, însă aceasta s-a retras înaintea începerii turneului, din cauza unei accidentări la antrenament. După primul tur au mai rămas doar Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Din păcate, Anca Todoni a avut ghinion la tragerea la sorți, nimerind să joace în primul tur cu Jesica Pegula, nr. 3 WTA. A fost învinsă și a ieșit pentru moment din Top 100 WTA.

Jaqueline Cristian a sărit pragul locului 50 WTA

Accederea în turul 3 la Paris, o premieră pentru Jaqueline Cristian, a urcat-o provizoriu pe locul 48 în clasamentul mondial, cea mai bună poziție pentru ea. Are însă în meciul următor o adversară teribilă, Iga Swiatek, care a defilat până acum în primele două tururi la Roland Garros, fără set pierdut. Nu va fi însă o dramă pentru Jaqueline. Este în cel mai bun sezon al ei și este în urcare. Anul acesta a jucat, tot în premieră, și turul 3 și la Australian Open. De asemenea a câștigat în martie Turneul WTA 125 din Mexic și săptămâna trecută a jucat finala turneului WTA 250 de la Rabat. Are 20 de victorii și 10 înfrângeri în acest sezon, un bilanț bun, având în vedere că a fost accidentată anul trecut.

Dincolo de asta, Jaqueline Cristian este tot mai apreciată și în afara terenului. Revista Sports Illustrated o clasează în „primele cele mai frumoase jucătoare din circuit”.

„Încă are potențial de Top 20”

Dorin Tudorache, fost antrenor de copii, a cunoscut-o pe Jaqueline de când era doar o fetiță mai mititică decât racheta pe care o ținea în mână. „Întâmplarea a făcut să le văd de la junioare pe toate. Și pe Simona, și pe Sorana, și pe Irina Begu. Tot așa am cunoscut-o și pe Jaqueline. Comparându-le pe toate acestea, pot spun că Jaqueline are un avantaj față de Simona: este mai înaltă. Este la fel de dârză și de ambițioasă. Ce nu are de la Simona, rezistența formidabilă a Simonei. Simona era în stare să revină și după 3 ore de meci. Observ că și Jaqueline, de la o vreme, revine de la 0-1 la seturi. Chiar acum, la Paris, a câștigat 2-1 după ce a pierdut primul set cu Sara Bejlek. Am observat în acest început de an că are un joc mult mai ordonat, se concentrează mai bine și nu mai este așa repezită. De altfel, faptul că era repezită, chiar obsedată să surprindă adversara cu lovituri decisive i-a adus și accidentările. Și anul trecut, și acum doi ani, și în 2022. Talent are, forță are, are și ceva rezistență, are și o statură care o avantajează. S-a maturizat, a început să aibă răbdare pe fundul terenului, să nu se mai grăbească cu «scurte» surprinzătoare, de multe ori ratate. Desigur, când îi intrau scurtele, erau spectaculoase, însă rata lor de reușită era mică. Îi reușeau 2-3 din 10 încercări pe meci. Asta înseamnă, în termenii noștri, «te cam bați singură». Acum să vedem ce va face cu Iga. Poloneza este într-o revenire teribilă de formă. Vine peste tine ca un tanc. Are o precizie dezarmantă. Însă asta nu o sperie pe Jaqueline. Ea are ceva ce puține jucătoare din circuit au. Nu se sperie și nu este impresionată de nicio adversară. De asta în grupul ei de la junioare i se mai spunea și «Nebunica». Așa o mai strigau fetițele de vârsta ei. Însă pe Iga o va întâlni pentru prima oară. Nu știu cât de mult a studiat-o poloneza pe Jaqueline, însă sunt convins că Jaqueline o știe pe dinafară pe Iga Swiatek, iar dacă Jaqueline prinde și o zi bună, poate face surpriza. Totuși, șansele sunt mici, dar în tenisul feminin surprizele sunt dese. Nu mai este ca pe vremea când juca cineva cu Serena Williams și se știa dinainte câștigătoarea. Eu o văd pe Jaqueline în Top 20 în viitorul apropiat. O asemăn cumva cu Mira Andreeva la joc. Are potențial. Văd un progres în jocul ei și cel mai mult mă bucură faptul că are răbdare și nu mai face mișcări care s-o pună în pericol de accidentare”, ne-a declarat Dorin Tudorache.

Parte de tablou dificilă

Indiferent cine va câștia azi dintre Jaqueline Cristian și Iga Swiatek, învingătoarea va avea un traseu foarte greu pentru a ajunge în a doua săptămână la Paris. În turul următor, va avea adversară învingătoarea dintre Ostapenko (21 WTA) și Rybakina (12 WTA), apoi Paolini (4 WTA) sau Svitolina (13 WTA).