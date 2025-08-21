Play-off-uri europene: Scoția, Suedia, Turcia - pământ românesc

Este o singură certitudine: FCSB va juca în toamna europeană indiferent de rezultatul dublei cu scoțienii de la Aberdeen. CFR Cluj și Universitatea Craiova însă n-au alternativă. Trebuie să treacă de suedezii de la Häcken și turcii de la Istanbul Başakşehir pentru a ajunge în grupa Conference League. FCSB joacă în Scoția, la Aberdeen, de la ora 21.45, CFR joacă în Suedia, la Göteborg, de la ora 20.00, iar oltenii joacă la Istanbul, de la ora 20.45. La cele trei meciuri și-au anunțat prezența în tribune și mulți români din diaspora.

Pe vremuri, când exista regula cu avantajul golurilor marcate în deplasare, se spunea că cel mai bine este să joci primul meci al dublelor de calificare în deplasare. „Important este să dai gol la ei, pui presiune mare pe ei când vin la tine acasă, pentru că golurile marcate în deplasare valorează dublu”, spuneau fotbaliștii. Regula a fost însă scoasă din regulamente, nu mai contează golurile marcate pe terenul adversarului, ci doar diferența de pe tabelă. Astfel, cu noile reguli, nu mai contează dacă marchezi la ei, ci să nu încasezi multe, ca să poți răsturna scorul acasă. Un rezultat strâns, sau un egal în deplasare oferă mai multe șanse să te revanșezi acasă, nu mai vorbesc de o victorie în deplasare. Toate echipele românești joacă diseară în deplasare și conform calculelor hârtiei au șanse reale să scoată rezultate promițătoare pentru meciul retur.

FCSB aduce încă un atacant

FCSB pășește într-un oraș care respiră fotbal de mai bine de un secol, însă care nu a mai avut rezultate importante de pe vremea când Sir Alex Ferguson aducea ultimele titluri și un trofeu european, Cupa Cupelor. De la plecarea marelui manager, Aberdeen nu a mai speriat nici în Scoția, nici în Europa, rămânând în umbra marilor Rangers și Celtic. Singurul aspect pozitiv este că Aberdeen nu a retrogradat niciodată. În rest, s-a mulțumit cu firimiturile lăsate de Celtic și Rangers: fie o Cupă a Scoției, fie o Cupă a Ligii, pentru că titlul era luat prin rotație de greii din Glasgow. Totuși sunt două aspecte de care FCSB trebuie să țină cont. Primul este că sunt teribil de încăpățânați. Nu cedează niciodată și parcă nu obosesc. În măsura în care le dai timp și spații, te macină 90 de minute. Scoțienii excelează la condiția fizică și la jocul dur/agresiv. Al doilea aspect este că FC Aberdeen a păstrat stilul clasic britanic, cu zeci acțiuni pe benzi și zeci de centrări în careu, iar aici ar putea fi pericol pentru FCSB. Târnovanu stă extrem de prost la ieșirile pe centrări, iar fundașii centrali, Popescu și Ngezana, nu prea au detentă. De altfel, FCSB a făcut în ultimul timp expoziție de gafe la fazele fixe, iar scoțienii au observat asta. Presa din Aberdeen a recomandat: „Toate mingile în careu. 2-3 tot vor intra în poartă”.

Gigi Becali este îngrijorat. Olaru nu este la nivelul dorit, Octavian Popescu „este aerian. Pierde toate mingile”, Politic „n-are suflu, nu rezistă mai mult de o repriză”, Șut „se crede mare căpitan și nu mai joacă ce juca”, Alibec, accidentat din nou, „mai mult nu a jucat. Nu spun că l-am luat degeaba, un jucător ca Alibec nu uită fotbalul, doar că nu apucă să joace. Eu l-am luat de la Farul să-i facă concurență lui Bîrligea. De asta îl iau de la U Cluj pe Mamadou Thiam. Am nevoie de doi atacanți buni și valizi”.

Thiam nu va juca în dubla cu Aberdeen, însă va fi o variantă de atac nu doar în locul lui Bîrligea, ci și în flancul stâng, unde-i va ține pe tușă și pe Tavi Popescu, și pe Politic.

CFR, de la caniculă, în Scandinavia

Tot în aer nordic, departe de caniculă, joacă și CFR Cluj meciul cu Häcken, la Göteborg. Stadionul este mic, aproape 7.000 de locuri, însă este mereu plin. Terenul este însă sintetic, lucru care-i displace teribil lui Dan Petrescu. Antrenorul este însă mai mult decât obligat să acceadă în grupa Conference League. Nevoia de bani este mare, se spune că datoriile clubului ar depăși 40 de milioane de euro, iar primele de participare și rezultate de la UEFA sunt esențiale în contabilitatea clubului.

Pe hârtie, CFR ar fi ușor favorită, însă echipele românești au avut mereu probleme cu echipele nordice, fie ele din Danemarca, Suedia sau Norvegia. Teoretic, meciul de diseară ar trebui să fie unul echilibrat, însă clujenii așteaptă ca măcar acum Louis Munteanu să fie decisiv. Atacantul evaluat de club la 18 milioane de euro nu a excelat în acest start de sezon decât la capitolele nervi, proteste și mofturi. „Este momentul ca Louis să revină cu picioarele pe pământ, să nu mai viseze la cai verzi pe pereți și să se vadă transferat direct la Real Madrid în locul lui Mbappe. Să lase mofturile și să califice CFR în grupă. Abia acolo va putea demonstra dacă este sau nu un jucător de 18 milioane de euro”, spun fanii din Gruia.

Având în vedere circumstanțele, CFR trage diseară la un rezultat egal, urmând ca meciul decisiv să fie acasă, în Gruia, unde speră să fie mai mulți spectatori ca de obicei.

Craiova încearcă Bosforul cu Baiaram

Tot cu ultima șansă de toamnă europeană este și Universitatea Craiova. După calificarea dramatică din Slovacia, oltenii intră pe tărâm turcesc cu sufletul la gură și cu fanii visând la minuni. Başakşehir nu are istoria lui Galatasaray, Beșiktaș sau Fenerbahçe, nu are stadion-vulcan și nici suporteri ultrași precum cei trei monștri ai Istanbulului, dar are forța financiară și experiența recentă a Ligii Campionilor. Mirel Rădoi știe că aici nu e loc pentru calcule. Se joacă cu inima chinuită de atâția ani de așteptare a grupelor din cupele europene. Mirel știe că o calificare în toamna europeană îl va pune alături de marii antrenori ai Craiovei. Așteptările și nerăbdarea au depășit de mult cotele de avarie, astfel că un nou eșec european i-ar curma brusc mandatul și ar instala o tristă atmosferă de înmormântare în toată Oltenia microbistă.

Speranțele de calificare se învârt în jurul lui Baiaram. Este într-o formă bună în acest început de sezon și pare că este mai ordonat, mai curajos și mai altruist de când nu mai sunt Mitriță și Ivan la echipă. Desigur, și Mirel Rădoi are un merit în maturizarea lui Baiaram, dar și atmosfera fără vedete din vestiar a contat. Fără Mitriță și Ivan Universitatea a devenit un colectiv mult mai unit și asta se vede și din rezultatele începutului de sezon, Universitatea fiind singura echipă angrenată și în cupele europene care are un foarte bun start și în campionat. Însă Başakşehir nu seamănă deloc cu Csikszereda, FC Argeș sau Hermannstadt, echipe pe care Universitatea le-a învins în Liga 1.

