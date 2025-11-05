Calmul oltenesc de dinaintea furtunii

Prima repriză a meciului din weekend cu Rapid a reaprins speranța la Craiova. Însă totul se învârte în jurul cuvântului „Dacă”. „Dacă jucăm ca în prima repriză cu Rapid și la Viena cu Rapidul austriac, nu avem probleme”, „Dacă vom fi la fel de agresivi ca în meciul cu Rapid mergem sigur la titlu”, „Dacă Baiaram revine la forma lui bună...”, „Dacă Bancu va fi mai atent...”.

Totuși, Craiova a arătat că știe să joace și sufocant. Că a rezistat doar 45 de minute sau că Rapid s-a mobilizat mai bine după pauză contează mai puțin. Întrebarea de pe buzele fanilor rămâne: „Poate Știința să repete măcar o repriză prestația cu giuleștenii? Poate Rădoi să-i mobilizeze din nou?”. Desigur, uneori 45 de minute pot fi decisive în contabilitatea unui meci. Faci 4-0 în 45 de minute și apoi de aperi atent celelalte 45 de minute. Însă pentru asta trebuie ca toți cei 11 jucători să fie excelenți. În meciul cu Rapid din weekend Craiova putea avea 4-5 la zero în prima repriză. A lipsit însă inspirația, sau forma, sau cheful, a două piese care trebuiau să încline balanța: Baiaram și Bancu. Iar asta poate fi îngrijorător și pentru echipa națională, ambii fiind în atenția lui Mircea Lucescu. Însă până la meciul din Bosnia, cei doi au de muncit zdravăn mâine în Austria. Oltenia așteaptă de prea mult timp ca Universitatea să scoată capul în Europa. Fanii s-au încărcat la meciul cu Rapid: „Iată că se poate juca și așa”, și cu rapidiștii vienezi vor să revadă aceeași prestație agresivă.

Calmul oltenesc

Nu rezultatul, ci prestația din meciul cu Rapid a calmat pentru moment atmosfera la Craiova. Însă este un calm oltenesc. Dacă mâine echipa va juca sub așteptări, „calmul oltenesc” va exploda din nou. Fanii optimiști așteaptă ca Baiaram să facă mult așteptatul meci al vieții și să fie decisiv la Viena. Iar asta pune mai multă presiune pe prea alintatul Baiaram. Ar trebui să vină momentul lui. Dacă nu acum, atunci când să demonstreze că poate juca la nivel de fotbal mare. Rapid Viena este o echipă grea, fără îndoială. Joacă acasă, însă nu este nici Barcelona nici Bayern, să te copleșească cu numele ei. Este o echipă medie la nivel european, la un nivel la care și „Știința” vrea să ajungă. Însă dacă vor fi speriați de adversari ca în Polonia, cu Rakow, sau timizi cu Noah acasă, nu poate ajunge mai sus nici măcar la impresia artistică. De rezultate bune nici nu mai poate fi vorba. „La Viena trebuie să se vadă sângele oltenesc la jucători, ca pe vremurile lui Balaci, Irimescu, Ștefănescu sau Crișan”, spun fanii. Desigur, nu toți componenții „Craiovei maxima” erau pursânge oltenesc, însă s-au „oltenizat”. În actualul lot nu toți sunt „oltenizați”. Deocamdată doar Teles, Mora și Nsimba par să fi înlocuit Chateaubriand cu mâncarea de praz și vinul de Bordeaux cu zaibărul.

Una peste alta, „Știința” ar putea face fericită Oltenia mâine. Au arătat că sunt în stare să facă și meciuri plini de determinare.

„Ușor-ușor reintrăm în ritmul de anul trecut”

Cealaltă reprezentantă a Ligii 1 în Europa, FCSB, pare să revină la forma de anul trecut. În campionatul intern a prins două victorii convingătoare după înfrângerea ciudată cu Metaloglobus. Mâine însă, are un meci greu, cu o echipă care nu seamănă nici cu UTA, nici cu U Cluj și cu atât mai puțin cu Metaloglobus. FC Basel este o echipă care tradițional domină campionatul elvețian alături de Young Boys Berna, adversara din etapa trecută a Europa League. Basel este prezență permanentă în cupele europene, fie că este vorba de Champions League, Europa League sau de Conference League. E campioana la zi a Elveției și a alunecat în Europa League după ce a pierdut în play-off cu FC Copenhaga.

Dacă ne uităm pe forma de moment, Basel este la același nivel cu Young Boys Berna, echipă care s-a jucat de-a dreptul cu FCSB în urmă cu o lună pe Arena Națională. În ultimele două etape, FCSB a dat semne de revenire. Olaru s-a refăcut complet după accidentare, lui Bîrligea i-a mai revenit curajul din trecut, Cisotti este și el tot mai activ. Dacă FCSB păstrează tradiția de a se mobiliza altfel în cupele europene, atunci poate scoate un rezultat bun în Elveția. Singura întrebare rămâne este ce tactică va decide Gigi Becali. Va folosi o echipă de rezerve pentru a-i proteja pentru Liga 1 sau va forța cu ce are mai bun pentru banii de la UEFA.

În Liga 1, deși este la o distanță mare de podium, nu ar trebui să fie emoții pentru prinderea play-off-ului. Este greu de crezut că FCSB nu va fi în primele 6 în februarie când se împarte clasamentul în două. Nu văd cum FC Argeș și Oțelul s-ar putea clasa deasupra echipei lui Gigi Becali în februarie ca s-o scoată din play-off. Apoi, după înjumătățirea punctelor se pot schimba multe date ale problemei. Mai mult, patronul are de gând să întărească echipa la iarnă pentru putea visa chiar la titlu. Un aspect e însă evident: FCSB este în creștere de formă, un rezultat bun mâine le va crește și mai mult moralul, în timp ce un rezultat rușinos nu se poate întâmpla decât în urma unei decizii de moment a lui Gigi Becali.

Citește pe Antena3.ro Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare

››› Vezi galeria foto ‹‹‹