N-ați reușit să învingeți Bosnia? Perfect! Acum trebuie să învingeți Turcia!

Pentru finală, dacă trecem de turci, vom întâlni, tot în deplasare, învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, cunoștințele noastre din ultima vreme.

„Nu trebuia să ajungem în această situație. La ce grupă ușoară am avut...”, comentează suporterii naționalei. În momentul tragerii la sorți a grupelor de calificare singurele griji erau legate de Austria. Nu ne făceam griji cu Bosnia, Cipru, cu atât mai puțin cu San Marino. „Scoatem un egal la Viena, îi învingem la București și mergem de pe primul loc. Austria va ajunge la Mondial și de pe locul 2”. Și aveam toate argumentele să credem asta. Ne-am comportat peste așteptări la EURO 2024, l-am instalat ca selecționer pe Mircea Lucescu, am câștigat pe linie grupa din Liga Națiunilor. Realitatea ulterioară a demonstrat că putem învinge Austria.

Dar aceeași realitate ulterioară ne-a arătat că nu putem învinge Bosnia, națională la care ne uitam de sus pe principiul „Hai, mă! Dacă ajungem să ne fie frică și de Bosnia...Abia au scos și ei capul în fotbal și se cred mare echipă”, ne-au bătut și acasă, și în deplasare și, mai mult, au dat mari emoții Austriei, trimițând-o timp de o oră la meciurile de baraj. Tot realitatea ulterioară ne-a arătat că și Cipru ne poate încurca și când conducem cu 2-0.

În aceste condiții meritam să avem o soartă mai bună decât acest baraj? Într-o campanie în care am bătut de două ori, ca toată lumea, San Marino și pe teren propriu pe Cipru și Austria. Prea puțin la ce visuri aveam.

Am dat peste Turcia, care, pe vremuri, era clienta noastră

Deci nu Italia, nu Ucraina, nu Danemarca. Jucăm însă la Istanbul cu o Turcie care nu mai seamănă deloc cu ce era acum 40-50 de ani, când răsuflam ușurați că avem meciuri cu turcii. Și cu naționala, și cu echipele de club. Pe vremea lui Dumitru, Iordănescu, Dumitrache, Dobrin, Dudu Georgescu puneam victorii la sigur, și erau victorii, chiar la scor. Acum nu se mai pune problema așa. Fotbalul din Turcia este la ani lumină de ce avem noi și așa cum este părerea mai multor oameni de fotbal, Turcia este în acest moment mai periculoasă chiar ca Italia. „Turcia este în creștere, Italia este într-un moment în care se regândește întreaga strategie de la copii și juniori. Turcia a făcut deja asta. Uitați ce tineri au. Güler la Real, Yildiz la Juventus, Ozcan la Dortmund, Calhanoglu la Inter... În campania asta i-a bătut doar Spania, însă Spania oricum mătura cu oricine”, e părerea lui Gabi Balint.

Mai este la curent Mircea Lucescu cu fotbalul turc?

În confruntarea cu Turcia, am putea avea un avantaj. Mircea Lucescu a antrenat mult timp în Turcia, a fost chiar selecționer în perioada 2017-2019 și cunoaște mulți jucători din actualul lot, pe mulți dintre ei chiar i-a promovat la națională.

„Știu că au jucători buni. Au o echipă bună. Știu foarte bine fotbalul turc. Știm să jucăm cu o astfel de echipă. Îi cunosc foarte bine, iar la ultima lor evoluție, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine selecționer. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ne ridicăm nivelul, jucătorii prin intermediul cluburilor”, a declarat Mircea Lucescu după tragerea la sorți a barajului.

Meciul de pe 26 martie se va juca foarte probabil la Istanbul, pe Ali Sami Yen - așa cum este cunoscut numele arenei celor de la Galatasaray. Naționala turcă a mai jucat în alte orașe, însă meciurile importante sau decisive le-a disputat pe Ali Sami Yen, unde atmosfera este copleșitoare pentru adversari. „Pot juca pe orice stadion. Atmosfera este peste tot vulcanică, însă pe Ali Sami Yen este iadul pe pământ”.

Patru luni de pregătire

Acum că știm țintarul, Mircea Lucescu are patru luni la dispoziție de pregătire a acestui baraj. Totuși, Lucescu se plânge că nu are la dispoziție mai mult timp cu lotul naționalei. „Când am avut mai multe zile la dispoziție, am bătut Austria. Dar dacă am la dispoziție doar trei zile este mai greu. Trebuie să mă bazez foarte mult pe forma și pregătirea fizică pe care jucătorii le au de la club. Dacă de la club îmi vine un jucător nepregătit nu pot face nimic în doar trei zile”, spune „Il Luce”.

Din felul cum a alcătuit până acum echipa, Mircea Lucescu și-a făcut o listă de titulari: Ionuț Radu, Burcă, Ghiță, Rațiu, Marius Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihăilă și Bârligea. Alături de ei, selecționerul așteaptă revenirea la forma de dinaintea accidentării a lui Drăgușin. În rest, Lucescu mai are la dispoziție jucători pe care să-i ruleze. Răzvan Marin, punct fix în mandatul lui Edi Iordănescu, Moruțan, revenit după o accidentare păcătoasă, Olaru, care însă e mereu surprinzător, fie e vioi și altruist, fie crede că poate face totul de unul singur și greșește tot. Mai sunt în vederea lui Lucescu Florin Tănase, Chipciu, Baiaram, Louis Munteanu.

Ce ne facem dacă batem Turcia

Dacă reușim surpriza să învingem pe 26 martie Turcia, vom mai avea parte un meci complicat, pe 31 martie, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, cunoștințele noastre bune din ultimii ani, ambele clasate pe locul 2 în grupele de calificare. Slovacia a învins Germania, Kosovo a învins de două ori Suedia lui Gyökeres, Elanga și Isak.

Nu putem discuta despre șanse. Meciurile se joacă. Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incendiară. Deja avem o experiență, meciul cu Bosnia. Ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, vom vedea meci cu meci. Nu mă interesează, deocamdată jucăm cu Turcia. Nu pot să compar jucătorii, acum sunt la alt nivel. Va fi un meci bun. Sper că echipa mea va fi la un nivel ridicat.

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României