Noua națională ar trebui construită începând de azi

La numirea lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, toată suflarea microbistă românească și-a închipuit că „Il Luce” va face ce știe el mai bine: să creeze o echipă de la zero, cu mulți tineri, cu un nucleu de jucători care să aibă continuitate sub tricolor mulți ani. „Numai Lucescu poate să facă o echipă. Are ochi la jucători, are experiență și peste tot unde a fost și a avut timp a lăsat în urmă echipe care au jucat mulți ani”, spuneau suporterii în urmă cu aproape un an. Și au dreptate. Așa a creat o echipă la Hunedoara în Divizia B și a dus Corvinul în cupele europene, așa a făcut și când a creat naționala în anii ’80. Tot el l-a readus pe Bölöni la națională, și cine a devenit Bölöni după aceea. Lucescu a creat acel Dinamo, cu Răducioiu, Lupescu sau Lupu. Tot el a recreat Galatasaray. Apoi, în Ucraina a făcut din Shakhtar Donetsk, o echipă anonimă, o spaimă europeană care învingea Realul sau Barcelona. Tot în Ucraina a resuscitat pe Dynamo Kiev, cucerind titlul după ani de secetă. Doar războiul l-a determinat să revină în țară. Ei bine, peste tot a promovat tineri. Mulți tineri. De la Mateuț, Andone, Rednic și Gabor, la Răducioiu, Lupescu sau Lupu.

Cu Austria, cei mai tineri: 25 de ani

Până acum, Mircea Lucescu nu a început reclădirea naționalei. De exemplu, în meciul din Austria, cei mai tineri titulari au fost Bîrligea și Drăguș, ambii 25 de ani, iar pe final a debutat totuși și un puști, Miculescu, 24 de ani, singurul nou venit la națională. În rest, întregul lot este moștenit de la Edi Iordănescu, care conform unor surse apropiate fostului selecționer, a părăsit naționala pentru că „și-a dat seama că nu o poate duce mai sus cu lotul pe care-l are la dispoziție” și că nu se poate baza numai pe noroc și iconițe. „Eu nu-mi pierd încrederea în jucători. Sperăm să se întoarcă toți jucătorii accidentați, Drăgușin, Ianis, Olaru, Mihăilă”, a declarat Mircea Lucescu, asta însemnând că nucleul naționalei va fi tot cel moștenit de la Iordănescu junior.

Totuși, de ce nu a adus schimbări Mircea Lucescu? Valoarea scăzută a jucătorilor români este principala cauză. „Nu are materie primă. Uite unde joacă ai noștri. Nu poți compara cu lotul Austriei. Nici măcar cu Bosnia. Avem și noi un jucător în Premier League, Drăgușin, însă este accidentat și este indisponibil acest an. A ajuns, în sfârșit, și Stanciu într-un campionat puternic, în Serie A, la Genoa. Însă la 32 de ani și asta doar pentru că patronul este Dan Șucu. Altfel, căpitanul naționalei și-ar fi continuat cariera tot în zona Golfului sau Orientul Îndepărtat. Desigur, pe plan personal și financiar, Stanciu și-a asigurat un viitor sigur, însă fotbalistic nu sunt speranțe că la vârsta lui va mai rupe norii. Chiar dacă Genoa nu este o echipă de top în Italia, Stanciu nu va fi vedeta echipei oricât l-ar susține patronul Dan Șucu.

Cu ochii pe naționala lui Pancu

Și atunci? De unde va lua Lucescu jucători tineri, în condițiile în care aria de selecție este atât de săracă? Naționala U21 antrenată de Daniel Pancu debutează mâine la Campionatul European U21 din Slovacia, contra Italiei și nimeni nu dă vreo șansă României în această grupă în care mai sunt Spania și Slovacia, în calitate de țară-gazdă. După acest EURO, ciclul acestor jucători se va încheia la naționala mică și normal ar fi ca mulți dintre ei să facă pasul spre naționala mare. Pe cine va pune ochii Mircea Lucescu? Pe Rareș Ilie, care a plecat de la Rapid la Nice, în Franța, pe 5 milioane de euro, ca o mare speranță, „viitorul număr 10 al naționalei”. A jucat în acest sezon împrumutat la Catanzaro, în Serie B Italia. Se va întoarce la Nice, însă va fi din nou împrumutat.

Doar ochiul experimentat al lui Mircea Lucescu poate vedea ceva la necunoscuții pentru noi Akdag Umit, care joacă la Toulouse, Tony Strata, care joacă la AC Ajaccio, Rareș Burnete, care joacă la Lecce. Pentru că de la cei care evoluează în campionatul intern nu sunt mari așteptări. Tot așteptăm de la Vulturar, Matei Ilie, Andrei Borza, Octavian Popescu sau Amzăr să evolueze, să facă un pas în față în carieră. Nu comparăm cu Yamal sau Pedri, care, adolescenți fiind, sunt titulari și deja campioni europeni la seniori. Dar o evoluție în bine ar fi trebuit să aibă loc și la tineretul nostru, să aibă și Mircea Lucescu de unde alege.

Tot acum au loc și Europenele U19, găzduite de România, la București și Ploiești. Poate de aici s-ar putea ivi vreun Yamal român, sau, dacă nu, măcar un nou Răducioiu.

Bîrligea și Bancu s-au accidentat, mai e al treilea care nu joacă, Stanciu. Mihăilă s-a accidentat la celălalt picior. El a venit de la Parma cu un program de alergare de 3 km pe zi, nu se poate pentru un sportiv de performanță. Bancu are o tendinită acută de foarte mult timp, s-a sacrificat până acum. Și Bîrligea are o problemă mai veche. Campionatul nostru, așa cum se prezintă el, va fi greu să dea echipei naționale un prim 11. Asta s-a întâmplat în anii ’80-’90. Eu nu-mi pierd încrederea în jucători. Sperăm să se întoarcă toți jucătorii accidentați, Drăgușin, Ianis Hagi, Olaru, Mihăilă.

Mircea Lucescu