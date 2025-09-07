Sinner-Alcaraz, confruntare pentru titlul la US Open și pentru poziția de lider mondial

Marii rivali, care au câștigat împreună ultimele șapte titluri majore, vor scrie istorie la New York, devenind primii jucători din Era Open care dispută trei finale de Grand Slam în același sezon. Cu toate acestea, spre deosebire de confruntările lor din finala de la Roland Garros și Wimbledon, va fi în joc cu o miză mai mare pe stadionul Arthur Ashe.

Cel care va câștiga titlul la New York își va asigura poziția de lider în clasamentul ATP de luni. Sinner a ocupat primul loc timp de 65 de săptămâni consecutive, în timp ce Alcaraz își propune să revină pe poziția pe care a ocupat-o ultima dată în septembrie 2023.

Meciul de duminică, în care câștigătorul ia totul, ar putea fi crucial și în lupta pentru titlul de nr. 1 la sfârșitul anului ATP. Alcaraz îl devansează pe Sinner cu 1.890 de puncte în Live Race, dar italianul poate reduce diferența la 1.190 de puncte cu titlul de la New York. Ambii jucători s-au calificat deja pentru ATP Finals, turneul care încheie sezonul.

Atptour.com notează că rivalitatea dintre Sinner și Alcaraz a devenit una dintre cele mai captivante din sportul modern.

„Îmi plac aceste provocări. Îmi place să mă pun în aceste situații”, a declarat Sinner vineri, când a fost întrebat ce părere are despre faptul că Alcaraz este din nou adversarul său în finală. „El este un jucător care m-a împins la limită, ceea ce este minunat, pentru că astfel primești cel mai bun feedback pe care îl poți avea ca jucător. Ne-am întâlnit destul de des în ultima perioadă, așa că lucrurile sunt puțin diferite acum”.

Alcaraz intră în finala de duminică cu un avantaj de 9-5 în seria Lexus ATP Head2Head cu Sinner, iar confruntarea lor de la New York va fi a cincea întâlnire dintre cei doi în 2025. Toate au fost finale, Alcaraz triumfând la Roma, la Roland Garros (după ce a revenit de la două seturi în jos și a salvat trei puncte de campionat) și la Cincinnati, iar Sinner a câștigat la Wimbledon.

„Întotdeauna iau în considerare lucrurile din meciurile anterioare. Dacă joc împotriva lui Jannik, evident că voi lua în considerare lucrurile din ultimele meciuri pe care le-am jucat împotriva lui”, a spus Alcaraz după victoria din semifinală împotriva lui Novak Djokovic la New York.

Atât Sinner, cât și Alcaraz au fost într-o formă excelentă în aceste două săptămâni la Flushing Meadows. Sinner, cap de serie numărul unu, care are o serie de 27 de victorii consecutive la turneele majore pe teren dur, a pierdut doar două seturi în cele șase meciuri, în timp ce Alcaraz, cap de serie numărul doi, nu a pierdut niciun set.

