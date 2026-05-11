Sorana Cîrstea, calificare istorică în sferturi la turneul de 1000 de puncte de la Roma

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 26, a avut o prestație solidă din nou, după ce în turul anterior a eliminat-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial.

Sportiva română a închis meciul cu Noskova, a 13-a jucătoare a lumii, după o oră și 22 de minute, cu scorul de 6-2, 6-4.

Cîrstea a dominat în special la retur și pe primul serviciu, reușind să concretizeze toate cele patru mingi de break avute.

Sorana a servit șase ași și a comis doar două duble greșeli, în timp ce Noskova a avut șapte duble greșeli.

Românca a câștigat 82,8% dintre punctele jucate cu primul serviciu.

Pentru prezența în sferturile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat 215 puncte în clasamentul mondial și un premiu în valoare de 150.000 de euro.

Pentru un loc în semifinale se va confrunta cu învingătoarea dintre Anna Kalinskaya (cap de serie nr. 22) și Jelena Ostapenko.

Sorana Cîrstea este pentru a cincea oară prezentă în sferturile unui turneu de categorie WTA 1000 și pentru prima oară la Roma.

