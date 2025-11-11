Jaqueline Cristian, pe locul 39 mondial la final de sezon. Trei jucătoare române în Top 100 WTA

Jaqueline Cristian ocupă locul 39 în clasamentul publicat luni de Asociația profesionistă de tenis feminin, cu 1.324 puncte. Sportiva de 27 de ani a încheiat sezonul cu 32 de victorii și 25 de înfrângeri.

Cristian a ajuns în turul 3 la trei dintre cele patru turnee de Grand Slam (Wimbledon a fost singurul la care nu a avansat până în turul 3), a câștigat turneul WTA 125 de la Puerto Vallarta și a jucat finala turneului WTA 250 din Maroc.

„Cel mai bun an de până acum, cu cea mai bună clasare și toate emoțiile într-o cursă nebună. Lecții învățate și amintiri de neuitat. Recunoscătoare pentru echipa mea, pentru râsetele care au echilibrat efortul și pentru fiecare provocare care m-a făcut mai puternică. Cea mai bună versiune a mea până acum, construită alături de cea mai bună echipă. Închei acest an cu inima plină (și poate câteva mușchi obosiți) — ne vedem curând, 2026”, a menționat jucătoarea, într-o postare pe contul său de Instagram.

Sorana Cîrstea, 35 de ani, a revenit în 2025 după o accidentare gravă care a ținut-o departe de teren anul trecut. A încheiat sezonul pe locul 44, cu 1.243 puncte.

În cadrul sezonului, a început cu un sfert de finală la turneul WTA 1000 de la Dubai și cea mai importantă performanță a fost titlul de la Cleveland, turneu câștigat fără set pierdut – al treilea titlu al carierei și primul după patru ani.

O altă româncă în top 100 este Elena-Gabriela Ruse, clasată pe locul 99, cu 757 puncte.

În fruntea clasamentului mondial, sezonul 2025 se încheie cu Aryna Sabalenka (Belarus) pe locul 1, cu 10.870 puncte, urmată de Iga Świątek (Polonia) – 8.395 puncte și Coco Gauff (SUA) – 6.763 puncte.

Elena Rybakina (Kazahstan), câștigătoarea Turneului Campioanelor - WTA Finals, a urcat o poziție, după performanța înregistrată duminică, ajungând pe locul 5, la aproape 400 de puncte de a patra clasată, Amanda Anisimova (SUA).

(sursa: Mediafax)