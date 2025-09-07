Aryna Sabalenka a câștigat finala US Open

Sabalenka, numărul 1 mondial, a obținut astfel al patrulea trofeu de Grand Slam al carierei, toate pe hard.

Sabalenka este prima jucătoare care își apără titlul la US Open după Serena Williams, care a câștigat trei ediții la rând între 2012 și 2014.

Primul set a fost controlat de sportiva din Belarus, care a profitat de serviciul ezitant al adversarei și a închis cu 6-3. În setul secund, Anisimova a revenit și a condus cu 6-5.

Partida s-a decis la tiebreak, unde Sabalenka a fost mai sigură și a câștigat meciul după o oră și 34 de minute.

Anisimova a comis 29 de erori neforțate, în timp ce Sabalenka doar 15.

Sabalenka pierduse în acest an finalele de la Australian Open și Roland Garros, iar la Wimbledon fusese eliminată chiar de Anisimova, care a cedat apoi categoric în finală cu Iga Swiatek, scor 0-6, 0-6.

„E incredibil, toate lecțiile grele au meritat pentru acest moment. Sunt fără cuvinte acum”, a declarat Sabalenka la festivitatea de premiere.

„Să joci două finale la rând este grozav, dar este și foarte greu”, a spus Anisimova. „Cred că nu am luptat suficient pentru visurile mele astăzi”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)