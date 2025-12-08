x close
Când va avea loc finala Cupei României la rugby?

Când va avea loc finala Cupei României la rugby?

de Redacția Jurnalul    |    08 Dec 2025   •   15:30
Când va avea loc finala Cupei României la rugby?
Sursa foto: Picasa/A fost anunțată data finalei Cupei României la rugby.

Federația Română de Rugby a anunțat, luni, data și ora de disputare pentru finala Cupei României. Finala este programată pe 20 decembrie, de la ora 12:00, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București.

SCM USV Timișoara și CSM Știința Baia Mare se vor întâlni în finala Cupei României la rugby.

Federația Română de Rugby a anunțat că biletele pentru ultimul act al competiției vor fi puse în vânzare în cursul zilei de luni pe platforma bilete.ro.

SCM USV Timișoara a ajuns în finală după ce a trecut de Dinamo București, în semifinale, scor 13-3.

CSM Știința Baia Mare a trecut de Steaua București, în semifinale, scor 21-19.

Semifinalele au avut loc pe 29 noiembrie. În sezonul regulat, Baia Mare a încheiat pe locul 2, iar Timișoara - pe locul 4.

În sezonul trecut, câștigătoarea Cupei României la rugby a fost CS Dinamo București, care a cucerit trofeul învingând pe CSM Știința Baia Mare în finală, cu scorul de 29-24.

