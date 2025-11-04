Scandal uriaș la CSM București! Antrenorul Adrian Vasile, dat afară, iar Cristina Vărzaru pleacă din club!

Cutremur în handbalul românesc! Campioana României, CSM București, a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Adrian Vasile, cel care a început actualul sezon pe banca echipei. Team-managerul Cristina Vărzaru și-a dat demisia. Decizia a fost luată în urma unui bilanț intern, după ce formația din Capitală a înregistrat a patra înfrângere în actuala ediție a Ligii Campionilor.

„Hotărârea a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor din acest sezon. Dacă în competițiile interne echipa a avut un parcurs impecabil, fiind neînvinsă, evoluțiile din EHF Champions League nu au fost la nivelul așteptărilor clubului”, se precizează în comunicatul oficial al CSM București.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, conducerea tehnică va fi preluată temporar de antrenoarea secundă Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii echipei.

Surprizele nu se opresc însă aici. În același context tensionat, Cristina Vărzaru, team-managerul echipei și una dintre figurile emblematice ale clubului, și-a anunțat demisia. Deciziile simultane ale celor două figuri importante marchează un moment de cotitură pentru CSM București, care traversează o perioadă de schimbări majore în plin sezon european.