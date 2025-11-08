Elena Rybakina cucerește Turneul Campioanelor de la Riad, după o finală de foc cu Arina Sabalenka

Rybakina, campioană neînvinsă la Riad

Elena Rybakina (locul 6 WTA) a câștigat trofeul suprem al sezonului, Turneul Campioanelor 2025 de la Riad, dotat cu premii totale de 15,5 milioane de dolari, impunându-se în fața Arinei Sabalenka (1 WTA) cu scorul de 6-3, 7-6 (7/0).

A fost prima finală din cariera kazahei la acest prestigios turneu, pe care a încheiat-o fără nicio înfrângere, confirmând constanța și maturitatea sa sportivă.

O finală spectaculoasă, dominată la serviciu

Partida a durat aproape două ore, timp în care Rybakina a impresionat la serviciu, reușind 13 ași și comițând doar două duble greșeli. De cealaltă parte, Sabalenka a servit cinci ași și nu a făcut nicio dublă greșeală, dar nu a reușit să-și impună ritmul în momentele cheie.

O ascensiune spectaculoasă spre finala de la Riad

Rybakina a fost ultima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor, grație unui octombrie excelent, în care a ajuns în sferturile de la Wuhan, a câștigat titlul la Ningbo (WTA 500) și s-a retras strategic din semifinala de la Tokyo, știind că și-a asigurat prezența la Riad.

Campioana de la Wimbledon 2022 încheie astfel un sezon solid, cu trei titluri WTA: Strasbourg (zgură), Ningbo (hard) și Riad (hard indoor).

Sabalenka, învinsă, dar cu un sezon memorabil

Deși a pierdut finala, Arina Sabalenka rămâne una dintre protagonistele anului, cu patru titluri importante – Brisbane, Miami, Madrid și US Open – și cu menținerea poziției de lider mondial.

Rivalitate la cote maxime

Cele două s-au întâlnit de 14 ori până acum, iar scorul este acum 8-6 pentru Sabalenka. Interesant este că ambele au câte o victorie în fața celeilalte chiar la Turneul Campioanelor – Sabalenka în 2023, iar Rybakina în 2025, la Riad.