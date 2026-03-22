Jurnalul.ro Sport Sporturi Gloria Bistrița, victorie EPICĂ în Danemarca! Au întors scorul în optimile Ligii Campionilor la handbal feminin

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   19:02
Sursa foto: Fb Gloria Bistrita/Gloria Bistrița a smuls o victorie de infarct pe terenul danezelor de la Ikast, 35-34, în turul optimilor Ligii Campionilor la handbal feminin

Gloria Bistrița învinge Ikast 35-34 în turul optimilor Liga Campionilor handbal feminin. Revenire fantastică de la 16-21, So Delgado 11 goluri, Renata de Arruda 14 parade. Returul va avea loc pe 28 martie la Bistrița.

Gloria Bistrița câștigă la limită cu Ikast! Revenire SPECTACULOASĂ

Gloria Bistrița a smuls o victorie de infarct pe terenul danezelor de la Ikast, 35-34, în turul optimilor Ligii Campionilor la handbal feminin. Revenire spectaculoasă după pauză!

Revenire de vis: De la 16-21 la victorie

Echipa lui Carlos Viver a pornit cu stângul, condusă la pauză cu 16-21. Dar repriza secundă a fost un recital: 19-13 câștigați, care au răsturnat complet meciul. Gloria pornește cu un avantaj minim, dar uriaș, în retur.

Stelele Bistriței au strălucit decisiv

Danila So Delgado a explodat cu 11 goluri din 16 aruncări – MVP incontestabilă! Sonia Seraficeanu a bifat 8/10, iar Paula Arcos 6 goluri. Portărița Renata de Arruda a fost zid: 14 parade din 48 de șuturi, eroina serii!

So Delgado eliminată în min. 55, după revizuire video de arbitri. Totuși, echipa a rezistat eroic.

Danezii au ripostat prin Stine Skogrand (10/12 goluri) și Julie Mathiesen Scaglione (8/12). 

Returul optimilor e sâmbătă, 28 martie, ora 19:00, la Bistrița.

Mediafax

Subiecte în articol: gloria bistriţa liga campionilor handbal feminin
