Jaqueline Cristian o învinge pe a 11-a favorită la Miami Open și avansează în optimile de finală

Meciul, care a durat două ore și 38 de minute, a fost decis în tie-break-ul setului decisiv. Jaqueline Cristian a reușit să gestioneze momentele cheie mai bine și să câștige. Reușește astfel pentru prima oară să avanseze în turul al patrulea al unui turneu de categorie WTA 1000.

Cristian a început meciul în forță, câștigând primul set cu 6-3, profitând și de probleme medicale ale adversarei. Alexandrova a solicitat intervenția fizioterapeutului pentru dureri la spate.

Jucătoarea rusă a revenit însă în setul secund, impunându-se cu 6-4, forțând un act decisiv.

Setul al treilea a fost extrem de echilibrat, cu schimbări frecvente și cinci break-uri reușite de româncă, care a rezistat presiunii adversarei și s-a impus în tie-break, 7-5.

Jaqueline Cristian a mai bifat în acest sezon sfert de finală la Adelaide (WTA 500) și optimi la Dubai.

Pentru un loc în sferturile de finală, românca o va întâlni pe a cincea jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula.

Americanca a trecut cu un dublu 6-2 de canadianca Leylah Fernandez.

