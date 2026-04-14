Jaqueline Cristian, victorie incredibilă în primul tur la Rouen (WTA)

După ce a pierdut primul set în faţa unei jucătoare mai slab cotate (20 ani, 135 WTA), românca a revenit spectaculos şi a câştigat după două ore şi 47 de minute.



Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA), a treia favorită, a fost condusă cu 5-3 în setul al doilea, a salvat trei mingi de meci şi a trimis setul în tiebreak, unde a mai salvat o minge de meci, al 5-6, iar apoi s-a impus cu 8-6. În decisiv, franţuzoaica a condus cu 4-0 şi 5-2, dar Cristian a câştigat cinci ghemuri la rând şi s-a impus cu 7-5.



Cele două jucătoare s-au înfruntat şi anul trecut la Rouen, în optimi, iar Rakotomanga Rajaonah s-a impus cu 6-2, 6-3.



Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 4.285 de euro şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe Katie Boulter (29 ani, 64 WTA).



Românca s-a impus în primul meci direct cu Boulter, în primul tur la Burnie (Australia), cu 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), în 2018, iar britanica şi-a luat revanşa în 2022, la Tallinn (Estonia), cu 6-3, 6-1, în primul tur.

