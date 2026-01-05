Novak Djokovic s-a retras de la turneul din Adelaide: „Nu sunt încă pregătit fizic”

„Din păcate, nu sunt încă pregătit fizic pentru a concura la Adelaide International săptămâna viitoare. Este o dezamăgire personală, deoarece am amintiri foarte frumoase de acolo, după ce am câștigat titlul acum doi ani. Eram foarte entuziasmat să revin, chiar se simte ca și cum aș juca acasă”, a scris Djokovic pe Instagram, potrivit BBC.

Sportivul în vârstă de 38 de ani a precizat că se concentrează pe pregătirea pentru Australian Open și că așteaptă să ajungă în curând la Melbourne.

Djokovic a cucerit 10 dintre cele 24 de titluri de Grand Slam ale sale la Australian Open. Actualul număr patru mondial nu a mai câștigat un titlu de Grand Slam din 2023, de la US Open, dar a fost unul dintre cei mai constanți jucători la turneele majore anul trecut.

El a ajuns în semifinale la toate cele patru Grand Slam-uri în 2025, pierzând în fața lui Jannik Sinner la Roland Garros și Wimbledon și în fața lui Carlos Alcaraz la US Open.

În ianuarie anul trecut, Djokovic a fost nevoit să abandoneze din cauza unei accidentări în semifinala de la Melbourne, contra lui Alexander Zverev.

De asemenea, Djokovic a câștigat două titluri ATP anul trecut, ajungând la un total de 101 trofee în carieră.

Australian Open se va desfășura între 18 ianuarie și 1 februarie.

(sursa: Mediafax)