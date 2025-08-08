x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Paula Badosa se retrage de la US Open

Paula Badosa se retrage de la US Open

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   22:29
Paula Badosa se retrage de la US Open
Sursa foto: Hepta/Paula Badosa

Fosta jucătoare din top 10 mondial Paula Badosa s-a retras vineri de la US Open după ce s-a confruntat cu o accidentare la spate, scrie AP.

Asociația Americană de Tenis a anunțat retragerea Paulei Badosa și a declarat că Jil Teichmann o va înlocui în competiție.

Badosa, în vârstă de 27 de ani, din Spania, a atins cea mai bună clasare din carieră, locul 2, în 2022, iar în prezent ocupă locul 12.

Ea a ajuns în semifinalele Australian Open în ianuarie anul acesta. Cea mai bună performanță a sa la US Open a fost calificarea în sferturile de finală anul trecut.

Meciurile sunt programate să înceapă pe 24 august în turneul de simplu al ultimului turneu de Grand Slam al anului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: Paula Badosa US Open
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri