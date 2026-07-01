Răsturnare de situație la Wimbledon! Mirra Andreeva pierde după o luptă dramatică

Barbora Krejčíková, în vârstă de 30 de ani și campioană la Wimbledon în 2024, s-a impus cu scorul 4-6, 7-5, 6-4, după un meci de două ore și 45 de minute. Andreeva a salvat șase mingi de meci, însă nu a putut evita eliminarea.

Pentru sportiva rusă în vârstă de 19 ani, Wimbledon a venit la doar o lună după primul său titlu de Grand Slam din carieră, cucerit la Roland Garros.

Duelul a avut momente de echilibru perfect, cu reveniri succesive de ambele părți și schimbări constante de ritm.

Andreeva a început mai bine și a câștigat primul set cu 6-4. Krejčíková a răspuns în setul secund, impunându-se cu 7-5 după ce a ridicat nivelul serviciului și a profitat de momentele-cheie. În decisiv, experiența cehoaicei a făcut diferența, deși finalul a fost extrem de tensionat.

Momentul decisiv al meciului a venit la 5-3 în setul al treilea, când Krejčíková a avut nu mai puțin de șase mingi de meci. Andreeva a rezistat eroic, salvând toate aceste oportunități și revenind în joc după un game maraton de 19 puncte. Însă, efortul nu a fost suficient pentru a întoarce complet soarta partidei.

La a șaptea minge de meci, Krejčíková a profitat de un moment norocos la fileu și a închis partida, obținând calificarea în turul al treilea, unde va juca împotriva compatrioatei Nikola Bartůnková.

Pentru Mirra Andreeva, eliminarea vine la un an după ce ajunsese până în sferturile de finală la Wimbledon, confirmând dificultatea tranziției rapide de la zgura pariziană la gazonul londonez.

(sursa: Mediafax)