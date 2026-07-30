Ce este Isekai și de ce Generația Z este fascinată de acest fenomen japonez

Pentru mulți adulți pare doar un alt termen japonez greu de pronunțat. Pentru Generația Z, însă, este unul dintre cele mai populare genuri din anime, manga și jocurile video.

În ultimii ani, Isekai a devenit un adevărat fenomen global. Zeci de seriale noi apar în fiecare an, milioane de oameni le urmăresc pe platformele de streaming, iar comunitățile de fani cresc constant.

Ce înseamnă Isekai?

Isekai înseamnă, literalmente, „o altă lume”

Cuvântul japonez Isekai (異世界) se traduce simplu: „altă lume”.

Aproape toate poveștile din acest gen pornesc de la aceeași idee.

Personajul principal trăiește o viață obișnuită pe Pământ. Apoi, dintr-un motiv sau altul:

moare și se reîncarnează;

este teleportat;

este chemat prin magie;

intră într-un joc video;

sau se trezește într-un univers complet diferit.

Noua lume este, de regulă, inspirată din jocurile RPG: castele, magie, dragoni, monștri, vrăjitori și sisteme de nivel ("level up").

De ce îi place atât de mult Generației Z?

La prima vedere pare doar o fantezie. În realitate, sociologii și cercetătorii care au studiat fenomenul spun că succesul Isekai vine din ceva mult mai profund.

Este vorba despre ideea unei a doua șanse.

În multe dintre aceste povești, eroul este un tânăr anonim, timid sau neînțeles în lumea reală. În noul univers, însă, începe de la zero și își poate construi o identitate complet diferită.

Nu mai este elevul ignorat. Nu mai este angajatul stresat. Nu mai este persoana care a eșuat. Devine eroul propriei povești.

Cartea Exploring Isekai, publicată în 2026, arată că genul nu este doar o formă de escapism, ci și o reflecție asupra identității, muncii, apartenenței și dorinței de a-ți reinventa viața într-o lume tot mai digitalizată.

De la jocurile video la anime

Dacă urmărești un Isekai, vei observa rapid că multe reguli seamănă cu cele din jocurile video.

Există:

niveluri;

puncte de experiență;

clase de personaje;

inventar;

misiuni;

abilități speciale;

șefi finali.

Nu este întâmplător.

Multe serii au fost inspirate din RPG-uri celebre sau chiar din MMORPG-uri precum World of Warcraft și Final Fantasy, iar unele dintre ele își desfășoară acțiunea chiar în interiorul unui joc video.

Cele mai cunoscute anime Isekai

Chiar dacă nu urmărești anime, este foarte posibil să fi auzit de câteva dintre aceste titluri:

Sword Art Online

Re:Zero

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Overlord

Mushoku Tensei

Ascendance of a Bookworm

The Rising of the Shield Hero

Unele dintre ele au devenit adevărate fenomene mondiale și au milioane de fani.

De ce unii îl iubesc, iar alții îl critică

Succesul uriaș al genului a dus și la o problemă. În ultimii zece ani au apărut sute de povești aproape identice.

Eroul moare. Ajunge într-o lume fantastică. Primește puteri uriașe. Învinge monștri. Devine cel mai puternic.

Chiar și analiștii din industria anime spun că piața este suprasaturată și că multe producții repetă aceeași formulă, fără idei noi.

Cu toate acestea, cele mai bine scrise serii continuă să atragă milioane de spectatori.

Fenomenul spune multe despre Generația Z

Succesul Isekai nu înseamnă că tinerii vor pur și simplu să fugă din realitate. Mai degrabă, spune ceva despre lumea în care trăiesc.

Specialiștii observă că aceste povești răspund unor nevoi foarte actuale:

dorința de a o lua de la capăt;

nevoia de control asupra propriei vieți;

posibilitatea de a deveni cine vrei să fii;

recompense clare pentru efort;

sentimentul că orice persoană poate deveni importantă.

Într-o lume în care competiția este tot mai mare, iar viitorul pare adesea imprevizibil, Isekai oferă exact opusul: un univers în care regulile sunt clare, progresul este vizibil, iar fiecare alegere contează.

Este doar o modă? Probabil că nu.

Anime-ul a devenit mainstream la nivel mondial, iar Isekai este unul dintre genurile care au contribuit cel mai mult la această explozie de popularitate. Platformele de streaming investesc constant în astfel de producții, iar noile generații descoperă tot mai ușor acest univers.