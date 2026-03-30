Jurnalul.ro Sport Sporturi Tenis de masă: Eduard Ionescu debutează cu o victorie la Cupa Mondială de la Macao

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   09:50
Sursa foto: Hepta/Eduard Ionescu l-a învins pe australianul Finn Luu la Macao.

Eduard Ionescu a început cu dreptul Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao, câștigând luni primul meci din grupa 1. Ionescu este singurul reprezentant român în concursul masculin, la feminin România având trei sportive în competiție: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman.

Eduard Ionescu (locul 45 mondial) l-a învins pe australianul Finn Luu, scor 3-1 (13-11, 8-11, 11-6, 11-5).

Românul urmează să joace marți, de la ora 13:10, împotriva favoritului grupei, chinezul Wang Chuqin, într-un duel decisiv pentru calificare.

În competiția feminină, Andreea Dragoman (locul 50 mondial) debutează luni. Sportiva română evoluează în grupa 3, unde o va înfrunta luni, de la ora 13:45, pe chinezoaica Chen Xingtong. Marți dimineață, de la ora 05:40, urmează să joace contra sportivei din Taipei, Yeh Yi-Tian.

În grupa 8, Elizabeta Samara (locul 41 mondial) debutează marți, de la ora 09:15, împotriva canadiencei Mo Zhang, iar miercuri o va întâlni pe japoneza Mima Ito.

Tot marți intră în competiție și Bernadette Szocs (locul 25 mondial), care o va înfrunta pe Tania Morice (Algeria), de la ora 16:45. Miercuri, de la aceeași oră, românca va juca împotriva braziliancei Bruna Takahashi.

Sportivii români trebuie să câștige grupele pentru a avansa în faza eliminatorie a competiției, una dintre cele mai puternice din circuitul mondial.

