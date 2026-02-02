Transylvania Open: Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea au debutat cu victorii

Evenimentul este dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.



Răducanu, principala favorită, a trecut de belgianca Greet Minnen, cu 6-0, 6-4, iar în optimi o va înfrunta pe slovena Kaja Juvan.



Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a trecut de Kamila Rahimova (24 ani, 71 WTA), cu 6-4, 6-4, după ce a fost condusă în setul secund cu 4-2.



Sorana Cîrstea are acum 3-0 în meciurile directe cu Rahimova, pe care a mai învinsă în 2022, în primul tur la Istanbul, cu 6-4, 6-1, şi luna trecută, în turul secund al calificărilor la Adelaide, cu 7-6 (7/5), 6-3.



Românca şi-a asigurat un cec de 4.600 şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe slovena Tamara Zidansek.



Rezultatele înregistrate luni:



Simplu - Turul I

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.1) - Greet Minnen (Belgia) 6-0, 6-4

Kaja Juvan (Slovenia) - Elena Ruxandra Bertea 6-3, 6-4

Anastasia Zaharova (Rusia) - Karolina Pliskova (Cehia) 4-6, 6-2, 6-2

Olga Danilovic (Serbia/N.7) - Miriam Bulgaru 6-4, 6-3

Maja Chwalinska (Polonia) - Ana Bogdan 6-3, 6-2

Tamara Zidansek (Slovenia) - Veronika Erjavec (Slovenia) 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (N.3) - Kamila Rahimova (Uzbekistan) 6-4, 6-4



Dublu - Turul I

Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse - Qianhui Tang/Yue Yuan (China/N.4) 6-4, 6-3

Xinyu Wang/Saisai Zheng (China)/Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Magali Kempen (Belgia/N.1) 6-7 (5/7), 6-4, 10-8

Dalila Jakupovic/Nika Radisic (Slovenia) - Maria Kozîreva (Rusia)/Irina Şimanovici (Belarus/N.2) (neprezentare) Kozîreva/Şimanovici

Sursa: AGERPRES