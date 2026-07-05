Turul Franței 2026 are un nou lider: Vingegaard câștigă prima bătălie cu marele rival Pogačar

Danezul a profitat de victoria echipei Visma–Lease a Bike în contratimpul pe echipe de la Barcelona și a încheiat prima etapă cu un avans de 12 secunde față de campionul en titre.

Startul ediției din acest an a fost unul inedit, pentru prima dată din 1971 Turul Franței debutând cu o etapă de contratimp pe echipe, desfășurată pe un traseu de 19,6 kilometri.

Tour de France 2026: Vingegaard revine în galben după trei ani

Dublul câștigător al Turului Franței (2022 și 2023) a declarat că revenirea în tricoul galben are o semnificație aparte, mai ales după accidentul grav suferit în 2024.

„Este incredibil să port din nou tricoul galben. Au trecut trei ani și este unul dintre cele mai frumoase tricouri din ciclism. Este începutul perfect pentru Turul nostru”, a spus Vingegaard.

Întrebat dacă acesta este cel mai important tricou galben din cariera sa, danezul a răspuns fără ezitare:

„Da. Este foarte important să fiu din nou în galben. Mă voi bucura de fiecare clipă în care îl voi purta.”

Tour de France 2026: Accidentul care i-a pus viața în pericol

Succesul din Barcelona vine după una dintre cele mai dificile perioade din cariera lui Jonas Vingegaard.

În aprilie 2024, în timpul unei curse desfășurate în Țara Bascilor, ciclistul danez a suferit un accident violent. El a fost transportat la terapie intensivă cu coaste, stern și claviculă fracturate, precum și cu un plămân perforat.

„Au fost câțiva ani foarte grei, din motive evidente. Au existat momente în care am avut mari dificultăți, dar acum simt că pot închide acel capitol. Când eram întins pe asfalt și credeam că voi muri, nu mă gândeam la ciclism, ci doar la faptul că trebuie să supraviețuiesc”, a mărturisit liderul Visma, potrivit The Guardian.

Tour de France 2026: Pogačar pierde primul duel

Victoria lui Vingegaard reprezintă și prima lovitură dată lui Tadej Pogačar, campionul en titre și principalul favorit la câștigarea Turului Franței.

Danezul l-a devansat pe sloven cu 12 secunde la finalul etapei și pornește cu un avantaj moral important înaintea etapelor de munte.

Tour de France 2026: Filippo Ganna, aproape de surpriză

Foarte aproape de primul tricou galben s-a aflat și italianul Filippo Ganna, liderul formației Netcompany INEOS.

Echipa britanică a dominat toate punctele intermediare ale contratimpului și părea favorită la victorie, însă planurile au fost date peste cap după ce francezul Kévin Vauquelin, liderul desemnat al echipei, a făcut pană chiar înaintea ascensiunii spre Montjuïc.

În urma incidentului, responsabilitatea a trecut pe umerii fostului campion mondial de contratimp, Filippo Ganna, care a urcat impresionant ultimii 800 de metri și a stabilit cel mai bun timp provizoriu.

Performanța italianului a rezistat până la sosirea lui Vingegaard, care a reușit cea mai bună evoluție a sa într-un contratimp din 2023 încoace.

Tour de France 2026: Remco Evenepoel și Paul Seixas, în cărți

Prima etapă a oferit și o imagine clară asupra formei principalilor favoriți.

Belgianul Remco Evenepoel, vizibil mai suplu decât în sezoanele precedente, a lăsat impresia că poate lupta pentru podium, în timp ce francezul Paul Seixas, considerat marea speranță a ciclismului francez, a avut un debut solid.

La doar 19 ani, Seixas a terminat la 39 de secunde de Vingegaard și s-a declarat mulțumit de rezultat.

„Am limitat pierderile și m-am simțit bine. Ne așteptam la astfel de diferențe. Am făcut tot ce am putut”, a spus francezul.

Tour de France 2026: Probleme pentru UAE Team Emirates înaintea startului

Pregătirile lui Tadej Pogačar pentru contratimp nu au fost lipsite de probleme.

Echipa UAE Team Emirates XRG a dorit să efectueze o ultimă sesiune de antrenament pe circuitul Circuit de Barcelona-Catalunya, însă accesul le-a fost refuzat deoarece nu rezervaseră pista în avans.

Încercările de ultim moment de a împărți intervalele rezervate de alte echipe au eșuat, astfel că formația slovenului a fost nevoită să înceapă etapa fără antrenamentul planificat.

Tour de France 2026: Căldura și incendiile amenință Turul Franței

Organizatorii urmăresc cu atenție evoluția condițiilor meteo înaintea etapei a treia.

Temperaturile foarte ridicate, rafalele puternice de vânt și incendiile de vegetație izbucnite în nordul Cataloniei și în sudul Franței ar putea influența desfășurarea cursei.

Peste 2.000 de pompieri intervin în zona coastei mediteraneene franceze pentru stingerea incendiilor, iar aeroportul din Perpignan a fost închis temporar.

Etapa a treia a Turului Franței va traversa regiunea Pyrénées-Orientales și se va încheia la Les Angles, organizatorii monitorizând permanent situația pentru a decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță.