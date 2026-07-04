Pericol extrem în Turul Franței: Cicliștii, obligați să concureze pe temperaturi de 44 de grade

„Este ceva ce ne preocupă foarte mult”, a declarat Thierry Gouvenou, directorul tehnic al Turului Franței. „Nu este prima dată când ne confruntăm cu asta, dar de data aceasta este mai rău din cauza a ceea ce am experimentat deja în mai și iunie”, relatează The Guardian.

Turul a fost deraiat în trecut de războaie, greve, tulburări civile și pandemie, dar nicio etapă nu a fost niciodată anulată din cauza căldurii extreme.

Posibilitatea ca acest lucru să se întâmple în timpul cursei din acest an a devenit reală după ce în unele regiuni din Franța și Spania au fost prognozate din nou temperaturi de până la 44 de grade Celsius.

Următoarea perioadă de caniculă extremă ar putea afecta plutonul chiar duminică, când a doua etapă a Turului, de-a lungul a 168 de kilometri ondulați, va urma coasta Mediteranei, de la Tarragona la Barcelona.

Canicula a perturbat și alte curse

Cursele recente au fost afectate de căldură arzătoare. În Turul Elveției, lidera generală Elisa Longo Borghini a suferit o insolație și a pierdut aproape 10 minute în fața rivalelor sale. Italianca a fost extrem de afectată la linia de sosire și i-a fost greu să-și amintească cursa.

„Insolația este o urgență extrem de gravă”, a declarat Emilio Magni, directorul medical al echipei XDS Astana care participă la Tur. „Sistemele de reglare a temperaturii din creier încep să cedeze. Apoi, activitatea cardiacă, circulația și dilatarea vaselor de sânge sunt afectate. Este ca un scurtcircuit.”

Deși protocolul privind vremea extremă aplicat ciclismului profesionist permite măsuri suplimentare, cum ar fi hrănirea și băutura suplimentară, nu există prea multe măsuri care să se alinieze cu temperaturile din cuptorul înregistrate luna trecută în Franța.

„În trecut, am deschis zona de alimentare de la început până la sfârșit și am prelungit limita de timp. De câțiva ani, avem și motociclete cu băuturi reci, pentru motocicliști”, a spus Gouvenou.

Cicliștii au solicitat deja ore de start mai devreme

O altă posibilitate ar fi ca etapele Turului să înceapă mult mai devreme în cursul zilei, însă cursa este prizonieră propriului renume globale. Programul televiziunilor internaționale dictează ca momentele cheie să aibă loc în căldura zilei, deși cicliștii au solicitat deja ore de start mai devreme pentru a evita temperaturile toride de la mijlocul după-amiezii.

„În loc ca etapa să înceapă atât de târziu cum facem acum, ar trebui să o mutăm la ora nouă dimineața pentru a se termina la ora două și jumătate după-amiaza”, a declarat Pascal Chanteur, președintele sindicatului cicliștilor profesioniști din Franța.

Cel mai recent val de căldură din Franța, cel mai fierbinte de la începutul înregistrărilor, a dus la o creștere a numărului de decese și la închiderea școlilor și a atracțiilor turistice. Acest lucru a intensificat, de asemenea, cerințele asupra serviciilor de urgență, pe care Turul în sine se bazează în mare măsură, atât pentru a proteja plutonul, cât și pentru a proteja spectatorii.

Însă Turul este de o asemenea amploare încât nu își poate modifica programul cu preaviz scurt.

„Trebuie să țineți cont că peste 28.000 de polițiști, personal al serviciilor de urgență și jandarmi sunt mobilizați pentru traseul Turului”, a declarat directorul cursei, Christian Prudhomme. „Acestea nu sunt aranjamente pe care le faceți în ultimul moment. Putem scoate câțiva kilometri din etapă sau putem începe cu o jumătate de oră mai devreme, dar asta nu va face o mare diferență.”

(sursa: Mediafax)