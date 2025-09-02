x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi US Open: Venus Williams s-a calificat în sferturile de finală, la dublu feminin

US Open: Venus Williams s-a calificat în sferturile de finală, la dublu feminin

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   08:50
US Open: Venus Williams s-a calificat în sferturile de finală, la dublu feminin
Sursa foto: Hepta/Venus Williams

Venus Williams s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu feminin de la US Open alături de Leylah Fernandez, scrie AP.

Williams și Fernandez au învins duo-ul Ekaterina Alexandrova și Zhang Shuai, cap de serie numărul 12, cu 6-3, 6-4 în meciul din turul trei de luni, în fața unei tribune pline la Louis Armstrong Stadium.

Ea a făcut apel la Serena Williams să vină la meci. „Avem nevoie de ea în tribună. Așadar, mesajul meu este: «Serena, trebuie să vii»”, a spus Venus Williams.

Williams și Fernandez vor juca marți împotriva echipei de pe locul 1, formată din Taylor Townsend și Katerina Siniakova.

Surorile Williams au câștigat împreună 14 campionate majore.

Williams și Fernandez nu au jucat împreună până săptămâna trecută, când au primit un wild card pentru turneul de Grand Slam. Acum au un scor de 3-0 și nu au pierdut niciun meci.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: venus williams US Open
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri