Victorie URIAȘĂ a Irinei Begu împotriva celebrei Venus Williams

Românca s-a impus în fața jucătoarei Venus Williams, beneficiara unui wildcard, într-un meci care a durat aproape trei ore.

Scorul a fost 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Românca s-a calificat astfel în optimile de finală ale tuerneului WTA 500.

În următoarea fază, Irina Begu o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Karolina Muchova, a patra favorită a turneului.

(sursa: Mediafax)