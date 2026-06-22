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Victorie URIAȘĂ a Irinei Begu împotriva celebrei Venus Williams

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   22:23
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Victorie URIAȘĂ a Irinei Begu împotriva celebrei Venus Williams
Hepta/Scorul a fost 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Irina Begu a învins-o luni seara pe Venus Williams în trei seturi la turneul de la Bad Homburg.

Românca s-a impus în fața jucătoarei Venus Williams, beneficiara unui wildcard, într-un meci care a durat aproape trei ore.

Scorul a fost 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Românca s-a calificat astfel în optimile de finală ale tuerneului WTA 500.

În următoarea fază, Irina Begu o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Karolina Muchova, a patra favorită a turneului.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Irina Begu venus williams
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