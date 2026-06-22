Victorie URIAȘĂ a Irinei Begu împotriva celebrei Venus Williams

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Românca s-a impus în fața jucătoarei Venus Williams, beneficiara unui wildcard, într-un meci care a durat aproape trei ore.
Scorul a fost 6-2, 4-6, 7-6 (6).
Românca s-a calificat astfel în optimile de finală ale tuerneului WTA 500.
În următoarea fază, Irina Begu o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Karolina Muchova, a patra favorită a turneului.
(sursa: Mediafax)
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