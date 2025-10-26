687 de școli din întreaga țară s-au înscris în programul Matematică Remedial

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, înscrierile în programul„Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor și elevilor de gimnaziu pentru recuperarea competențelor fundamentale la matematică, sunt deschise până vineri, 31 octombrie 2025, ora 17.00.

În perioada 15 - 25 septembrie 2025, au avut loc 8 webinarii de informare pentru profesori și directori de școli, câte unul pentru fiecare regiune.

Programul, dezvoltat cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul componentei de asistență tehnică pentru redresarea educației, oferă gratuit școlilor un pachet digital complet de resurse remediale, care poate fi utilizat în activități desfășurate cu elevii aflați în dificultate de învățare. Programul „Matematică Remedial” este destinat profesorilor de matematică, în special celor care au elevi în clasa a VIII-a, și include două componente principale: un modul online asincron pentru activități remediale la matematică desfășurate în clasă cu elevii (45 de ore), structurat în 10 unități de învățare, acoperind 30 de săptămâni școlare, în concordanță cu programa școlară și un modul de formare pentru profesori (20 de ore), compus din două unități resursă care abordează practicile pedagogice esențiale pentru educația remedială și integrarea Inteligenței Artificiale și a tehnologiei digitale în predarea matematicii.

Platforma programului „Matematică Remedial” este livrată sub forma unui container digital, instalat local pe infrastructura informatică a fiecărei unități școlare participante. Acest format asigură accesul complet la toate resursele, fără a depinde de conexiunea la internet în timpul desfășurării activităților la clasă.

Programul „Matematică Remedial” este conceput ca un asistent digital pentru profesori, integrând lecții interactive, fișe de teorie și exersare, materiale video, teste de evaluare inițială și finală, precum și o secțiune dedicată cadrelor didactice, axată pe metode de predare-învățare-evaluare remedială și utilizarea tehnologiei și a inteligenței artificiale în educație.

„Analfabetismul funcțional este o tară a sistemului educațional românesc, generând un risc de securitate națională. Într-adevăr, analfabetismul funcțional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potențial mortal al democrației și al civilizației moderne. Ca ministru, în confruntarea lui am angajat două strategii sistemice: (1) creșterea calității actului educațional (ex.: curriculum modern, creșterea accesului copiilor la activități cu personal didactic calificat, utilizarea Edulib, metode de predare eficiente etc. - inclusiv schimbarea logicii de evaluare în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru a fi mai inclusivă și mai relevantă) și (2) programe remediale - 2 ore pe săptămână la nivel primar și 25% din timpul alocat fiecărei discipline la nivel gimnazial și liceal. Dar până când aceste modificări sistemice vor deveni bune practici, acestea trebuie susținute de proiecte majore, cu caracter general sau, așa cum este acesta, cu caracter mai specific (important și fundamental pentru evaluarea națională - matematică). Fără a fi exclusiv, programul funcționează și ca platformă complementară a actului educațional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcțional. Așadar, vă încurajez să participați în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcțional, un periculos factor de risc pentru țara noastră”, a declarat Daniel David, ministrul Educației.

La finalul anului școlar 2025 - 2026 va fi realizată o analiză de impact, iar astfel vor fi obținute date relevante pentru extinderea ulterioară a programului la nivel național.

Până în prezent, s-au înscris 687 de școli din întreaga țară, majoritatea din cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), la nivelul cărora 1.576 de profesori de matematică și-au exprimat interesul de a utiliza pachetul digital „Matematică Remedial”.

(sursa: Mediafax)