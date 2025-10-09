Acord comercial istoric Marea Britanie - India. Keir Starmer conduce o delegație economică numeroasă la Mumbai

Vizita are loc în contextul unei misiuni economice de două zile, la care participă peste 100 de oameni de afaceri, rectori de universități și reprezentanți ai culturii britanice.

Avantajele acordului comercial

Cei doi lideri au discutat despre consolidarea legăturilor economice și comerciale dintre cele două țări, după semnarea, în iulie, a unui acord comercial considerat istoric.

În baza acestuia, tarifele medii aplicate de India produselor britanice vor scădea de la 15% la 3%, în timp ce Marea Britanie va reduce taxele pentru importurile de îmbrăcăminte, bijuterii și fructe de mare provenite din India.

Guvernul britanic estimează că acordul va aduce economiei Marii Britanii un plus anual de 4,8 miliarde de lire sterline și va impulsiona schimburile comerciale bilaterale cu peste 25 de miliarde de lire până în 2040.

Până acum, investițiile generate de acord se ridică la aproximativ 1 miliard de lire, creând aproape 7.000 de locuri de muncă în Marea Britanie, potrivit BBC.

În timpul vizitei, Starmer s-a întâlnit și cu Nandan Nilekani, fondatorul sistemului de identitate digitală al Indiei, pe fondul planurilor guvernului britanic de a introduce un sistem similar pentru angajați în Regatul Unit, un proiect contestat de milioane de cetățeni.

Premierul britanic a anunțat, de asemenea, că trei filme produse de Yash Raj Films, unul dintre cele mai mari studiouri de la Bollywood, vor fi turnate în Marea Britanie începând din 2026, marcând reluarea colaborării cinematografice după o pauză de 8 ani.

Pe străzile din Mumbai, mii de bannere cu chipurile lui Modi și Starmer au fost afișate de-a lungul traseului oficial, iar premierul indian a numit vizita „istorică”.