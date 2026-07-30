Alertă în NATO: O posibilă rachetă rusească a căzut în Polonia. Armata a ridicat avioane F-16

Obiectul a căzut în apropierea localității Tarnawa Kolonia, în estul Poloniei, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina, provocând un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri. Incidentul s-a produs în timpul unui atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Liov (Lviv).

Donald Tusk: „Toate indiciile arată către o rachetă rusească”

În cadrul unei reuniuni de urgență organizate la Lublin, Donald Tusk a declarat că primele date indică faptul că obiectul este o rachetă rusească de tip Kh-101, însă autoritățile doresc confirmarea tuturor elementelor înainte de a formula o concluzie oficială, potrivit BBC.

„Toate indiciile arată că este vorba despre o rachetă rusească Kh-101, însă vrem să fim 100% siguri atât în privința tipului de rachetă, cât și a celui care a lansat-o”, a declarat premierul Poloniei.

Șeful guvernului de la Varșovia a precizat că a discutat deja cu mai mulți lideri europeni înainte de a se deplasa în zona incidentului.

Ucraina acuză Rusia că a încălcat spațiul aerian al NATO

Ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a afirmat că o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului masiv desfășurat asupra vestului Ucrainei.

Potrivit oficialului ucrainean, incidentul reprezintă o nouă încălcare a spațiului aerian al unui stat membru NATO, într-un context în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii și orașelor ucrainene.

Armata poloneză a ridicat avioane F-16

Ministerul Apărării din Polonia a anunțat că obiectul a fost detectat de sistemele radar în jurul orei 03:40.

În încercarea de a intercepta ținta, forțele aeriene au ridicat un avion de luptă F-16, însă obiectul a dispărut de pe radar câteva minute mai târziu. Ulterior, un elicopter militar a fost trimis pentru a căuta zona în care acesta s-ar fi prăbușit.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că în timpul nopții au fost observate aproximativ 20 de obiecte în apropierea spațiului aerian al Poloniei. Specialiștii efectuează în prezent analize pirotehnice și criminalistice pentru identificarea exactă a fragmentelor găsite la locul impactului.

Donald Tusk: „Eram pregătiți să o doborâm”

Premierul polonez a subliniat că autoritățile au tratat incidentul cu maximă seriozitate.

„Nu exista un pericol imediat pentru populație, deoarece obiectul nu a căzut într-o zonă locuită. Dacă și-ar fi continuat traiectoria, eram pregătiți să îl doborâm”, a afirmat Donald Tusk.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, mai multe drone și cel puțin o rachetă rusească au ajuns accidental pe teritoriul Poloniei.

Cel mai grav incident s-a produs în noiembrie 2022, când doi fermieri polonezi și-au pierdut viața după explozia unei rachete în localitatea Przewodów. Ancheta internațională a concluzionat atunci că proiectilul era, cel mai probabil, o rachetă a apărării antiaeriene ucrainene lansată pentru interceptarea unui atac rusesc.

Evenimentul s-a produs la doar câteva ore după întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul polonez Donald Tusk, desfășurată la Lublin. Liderul ucrainean se întorcea din Statele Unite, unde avusese discuții cu președintele american Donald Trump.

Ancheta autorităților poloneze este în desfășurare, iar rezultatele expertizelor vor stabili cu exactitate proveniența și tipul obiectului care a provocat craterul din apropierea localității Tarnawa Kolonia.