x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Educatie Ajutor de 200 de euro pentru calculatoare: Cine sunt beneficiarii și când se primesc banii?

Ajutor de 200 de euro pentru calculatoare: Cine sunt beneficiarii și când se primesc banii?

de Redacția Jurnalul    |    09 Iul 2026   •   13:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Ajutor de 200 de euro pentru calculatoare: Cine sunt beneficiarii și când se primesc banii?
2.289 de elevi și studenți din întreaga țară au fost incluși pe lista beneficiarilor bonurilor valorice pentru achiziția de calculatoare.

Lista beneficiarilor programului prin care elevii și studenții primesc un ajutor financiar de 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 iulie 2026.

Bonurile valorice vor fi acordate în perioada 31 august – 12 septembrie 2026. Acestea vor putea fi utilizate pentru cumpărarea calculatoarelor, în intervalul 7 septembrie – 16 octombrie.

Beneficiarii trebuie să depună documentele care dovedesc achiziția echipamentelor până la finalul lunii octombrie 2026.

Cine primește ajutorul financiar?

Conform ordinului nr. 4.725/2024, sprijinul financiar este destinat elevilor și studenților cu vârste sub 26 de ani, proveniți din familii în care venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește 500 de lei.

Ajutorul, în valoare de 200 de euro, este acordat sub forma unor bonuri valorice destinate cumpărării de calculatoare.

Citește și Adio telefoane în timpul orelor! Măsura drastică depusă în Parlament pentru elevii din România 

Mai mulți beneficiari ai programului

În acest an, 2.289 de elevi și studenți din întreaga țară au fost incluși pe lista beneficiarilor. Numărul beneficiarilor din acest an este mai mare decât cel înregistrat în 2025. Atunci, 1.805 elevi și studenți au fost selectați pentru acest program.

În anii anteriori, lista beneficiarilor a inclus 1.912 persoane în 2024 și 2.170 de persoane în 2023.

Lista completă a elevilor și studenților care vor primi sprijinul financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit edupedu.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ajutor calculatoare beneficiari
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri