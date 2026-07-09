Ajutor de 200 de euro pentru calculatoare: Cine sunt beneficiarii și când se primesc banii?

Bonurile valorice vor fi acordate în perioada 31 august – 12 septembrie 2026. Acestea vor putea fi utilizate pentru cumpărarea calculatoarelor, în intervalul 7 septembrie – 16 octombrie.

Beneficiarii trebuie să depună documentele care dovedesc achiziția echipamentelor până la finalul lunii octombrie 2026.

Cine primește ajutorul financiar?

Conform ordinului nr. 4.725/2024, sprijinul financiar este destinat elevilor și studenților cu vârste sub 26 de ani, proveniți din familii în care venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește 500 de lei.

Ajutorul, în valoare de 200 de euro, este acordat sub forma unor bonuri valorice destinate cumpărării de calculatoare.

Citește și Adio telefoane în timpul orelor! Măsura drastică depusă în Parlament pentru elevii din România

Mai mulți beneficiari ai programului

În acest an, 2.289 de elevi și studenți din întreaga țară au fost incluși pe lista beneficiarilor. Numărul beneficiarilor din acest an este mai mare decât cel înregistrat în 2025. Atunci, 1.805 elevi și studenți au fost selectați pentru acest program.

În anii anteriori, lista beneficiarilor a inclus 1.912 persoane în 2024 și 2.170 de persoane în 2023.

Lista completă a elevilor și studenților care vor primi sprijinul financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit edupedu.ro.