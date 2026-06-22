Alina Hoară, profesoara din Sibiu care și-a pregătit elevii pentru Campionatul Mondial din SUA, finalistă în campania „Liga Profesorilor Excepționali”

Profesor pentru învățământ primar la Liceul de Artă din Sibiu, Alina Hoară lucrează în educație din 2006 și a transformat, în aproape două decenii, ora de curs într-un spațiu în care copiii învață prin joc, experiment și robotică, iar o parte dintre ei au ajuns la competiții internaționale.

La începutul carierei, când era foarte tânără și abia intrase în învățământ, Alina Hoară a primit una dintre cele mai importante lecții ale vieții sale de dascăl. Se întâmpla într-o zi de inspecție la clasă, parte din drumul ei spre obținerea definitivatului. Preda atunci la Școala 25 din București și pregătise o lecție de științe în care copiii urmau să planteze pomi în curtea școlii. În timp ce ea susținea orele, părinții elevilor și o bunică au săpat gropile pentru pomișori. Acel moment a fost pentru ea dovada că școala se construiește împreună cu familia și comunitatea.

Această lecție avea să o urmeze în toată cariera. În 2012 s-a mutat la Sibiu și a ajuns la Liceul de Artă. Cu prima generație de clasă pregătitoare a amenajat o curte a copiilor, un spațiu în care elevii să își poată petrece pauzele. Au urmat o scenă în aer liber, renovarea băilor, achiziția unei stații radio, renovarea clasei și a holului școlii, amenajarea unei alei senzoriale. A înființat și un mic muzeu interactiv dedicat științelor exacte, unde copiii pot observa fenomene din fizică, astronomie și alte domenii ale științei.

Momentul care i-a schimbat felul de a preda a venit în 2013, când a adus la clasă primul kit Lego Education. De atunci, orele de științe și matematică au început să arate altfel. Copiii construiau și programau animale, păsări, roboți care scriau litere, trasau figuri geometrice sau transformau un text citit într-o mică scenă.

În timp, Alina Hoară a cumpărat mai multe kituri de robotică, microscoape și materiale pentru experimente. Echipele de robotică pregătite de ea au obținut clasări la etape europene și mondiale, iar în 2025 una dintre echipele coordonate de Alina Hoară a ajuns la etapa mondială FIRST LEGO League din Houston, Statele Unite.

Un capitol important al activității sale este lucrul cu elevii care au acces mai greu la astfel de resurse. Alina Hoară a predat robotică unor copii cu deficiențe de auz și i-a pregătit pentru două competiții. A dus kituri de robotică și în Delta Dunării, unde elevii au interacționat pentru prima dată cu astfel de materiale, apoi i-a ajutat să strângă fonduri pentru a-și cumpăra propriile kituri.

Implicarea ei nu s-a oprit la elevi. A fondat Asociația Învățătorilor din Sibiu, prin care oferă sprijin cadrelor didactice aflate la început de carieră, organizează cursuri de formare și creează spații de colaborare între profesori. A inițiat și Gala Învățătorilor din Sibiu, un eveniment prin care munca profesorilor valoroși este adusă în fața comunității.

Alina Hoară spune că a încercat mereu să fie un model pentru elevii ei. A absolvit doctoratul în timp ce preda, pentru a le arăta copiilor că omul învață cât trăiește. Tot din acest motiv s-a înscris în Liga Profesorilor Excepționali, dorind să le transmită elevilor că oamenii care construiesc, care ajută și care contribuie la dezvoltarea unei comunități vor fi văzuți și apreciați.

Efortul Alinei Hoară de a transforma școala într-un loc în care copiii învață prin experiment și curaj are acum nevoie de susținerea publicului. Etapa de votare din cadrul campaniei „Liga Profesorilor Excepționali” este în plină desfășurare, iar românii o pot susține accesând platforma oficială https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/. Votul poate fi exprimat până pe data de 15 iulie și reprezintă o recunoaștere a muncii unui dascăl care a dus robotica din sala de clasă până la competiții internaționale și a arătat că știința poate ajunge la fiecare copil atunci când există implicare, răbdare și comunitate.