Ambasadorii BookLand susțin educația copiilor de la sat prin campania „Întâlniri Meseriașe”

Prin această campanie, susținătorii asociației au ocazia să participe la sesiuni de mentorat unu-la-unu cu ambasadorii BookLand, iar fondurile obținute sunt direcționate către proiectele educaționale dezvoltate de BookLand în sprijinul copiilor de la sat.

Mentorat cu impact direct

În centrul campaniei se află Ambasadorii BookLand: artiști, antreprenori, scriitori, sportivi și profesioniști din media care au ales să își ofere timpul și experiența pentru a contribui la această cauză. Printre cei implicați se numără: Adriana Trandafir, Alexandru Stermin, Charlie Ottley, Dănuț Coman, Daniel Iordăchioae, Damian Anfile, Doina Ruști, Doru Șupeală, Constantin Enceanu, Gelu Duminică, Luiza Zan, Mihaela Tatu, Monica Davidescu, Rareș Florin Stoica, Sandu Pop, Tiberiu Soare sau Valentin Porcișteanu (mai multe detalii pe pagina campaniei).

Fiecare ambasador oferă o întâlnire de mentorat individuală, în cadrul căreia participanții pot discuta despre carieră, dezvoltare personală, provocări profesionale sau lecții de viață. Conceptul este construit astfel încât impactul să fie dublu: pe de o parte, cei care participă beneficiază de experiența directă a unor profesioniști consacrați; pe de altă parte, contribuie financiar la susținerea educației copiilor din mediul rural.

Reducerea decalajului dintre sat și oraș

Campania face parte dintr-un efort mai amplu de susținere a Campusului Profesional Dual BookLand, super-școala pe care Asociația BookLand o construiește la sat, în Vulturești, județul Argeș. Aici, elevii beneficiază de un pachet complet de sprijin și totul le este oferit gratuit, fără niciun cost pentru familii: pregătire teoretică și practică adaptată cerințelor actuale de pe piața muncii, transport zilnic, mese calde, uniformă, rechizite, manuale, program de tip afterschool, activități extrașcolare, consiliere vocațională și burse profesionale.

Inițiativa vine ca răspuns la situația din mediul rural: în numeroase comunități, accesul la infrastructură modernă, la resurse educaționale actualizate și la modele profesionale relevante rămâne limitat. În lipsa unor oportunități concrete de formare practică și orientare vocațională, mulți tineri își reduc considerabil șansele de integrare profesională după finalizarea studiilor. Prin proiectele pe care le dezvoltă, în special prin Campusul Profesional în sistem Dual, Asociația BookLand își propune să transforme educația rurală și să aducă soluții concrete.

Un apel către cei care cred în educație

Campania este activă până la 28 februarie, iar detaliile despre ambasadori și mecanismul de participare pot fi consultate pe: https://book-land.ro/intalniri-meseriase/.

Într-o perioadă în care se discută tot mai des despre criza educației și migrația forței de muncă, demersuri precum „Întâlniri Meseriașe” aduc în prim-plan o soluție pragmatică: implicarea directă a societății civile și a liderilor de opinie în susținerea generațiilor viitoare.