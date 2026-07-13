Începe înscrierea la Bac 2026, sesiunea de toamnă. Ce acte sunt necesare și cine plătește taxa

Vestea bună este că regula rămâne aceeași ca în anii trecuți: nimeni nu este obligat să reia întregul examen doar pentru că a picat la o singură materie. Candidații care au promovat celelalte probe își păstrează notele, iar la reînscriere vor susține doar disciplina la care nu au atins pragul minim. Practic, drumul spre diplomă poate fi parcurs în etape, fără ca munca deja făcută să fie aruncată la coș.

Acte necesare pentru înscrierea la Bac 2026 în sesiunea de toamnă

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere-tip, completată direct la secretariatul unității de învățământ, alături de cartea de identitate sau pașaportul candidatului, în original și copie.

Acte necesare pentru înscriere

Dosarul depus la secretariatul liceului trebuie să conțină următoarele documente:

Cererea-tip de înscriere (se completează la sediul unității de învățământ);

Copie și original după cartea de identitate (CI) sau pașaport;

Copie legalizată după certificatul de naștere (sau copie simplă + originalul pentru conformitate);

Diplomă de absolvire a liceului (original) sau adeverință care atestă absolvirea (pentru absolvenții promoției curente);

Foaia matricolă în original;

Două fotografii format 3 × 4 cm.

Cei care provin din promoții anterioare și și-au schimbat numele între timp trebuie să atașeze și certificatul de căsătorie, tot în original și copie.

Cine plătește taxa de înscriere și care e valoarea ei

Bacalaureatul rămâne gratuit doar pentru primele două susțineri ale unui candidat. De la a treia încercare încolo, indiferent de motiv, se plătește taxă. Aceeași regulă se aplică și celor care au promovat deja examenul, dar vor să îl repete pentru o medie mai mare.

Potrivit notei oficiale privind taxele pentru examenele naționale în anul școlar 2025-2026, candidații care susțin toate probele plătesc 540 de lei, cu 41 de lei mai mult decât anul trecut.

Pentru cei care trebuie să repete doar una sau câteva probe scrise, fără reluarea integrală a examenului, taxa este de 180 de lei pentru fiecare probă în parte.

Plata se face obligatoriu înainte de depunerea dosarului, iar dovada achitării trebuie inclusă în actele de înscriere, modalitatea exactă de plată variind de la un inspectorat școlar la altul.

Calendarul complet al sesiunii august 2026

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe.

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Proba A.

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – Proba B.

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Proba C.

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale – Proba D.

10 august 2026 – Limba și literatura română – Proba E.a) scris.

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – Proba E.c).

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – Proba E.d).

13 august 2026 – Limba și literatura maternă – Proba E.b).



Pe 18 august 2026 vor fi afișate rezultatele inițiale până la ora 12:00. În aceeași zi începe și procedura de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, care continuă în perioada 19-20 august. Contestațiile vor fi soluționate în intervalul 20-21 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Rata de promovare la examenul național de bacalaureat 2026 a crescut la 76,9% după soluționarea contestațiilor, cu 2,1 puncte procentuale față de rezultatele inițiale, când promovarea era de 74,8%, a anunțat duminică Ministerul Educației.

Cine poate da bacul în sesiunea de toamnă

Pot participa la această sesiune absolvenții din promoția 2026 care nu au trecut examenul în vară, cei din promoții anterioare care nu au reușit sau nu s-au prezentat, precum și elevii care au promovat corigențele de vară și au obținut astfel dreptul de a susține Bacalaureatul. Legea nu limitează numărul de încercări, așa că examenul poate fi reluat an de an, până la obținerea diplomei. Singura excepție privește elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, care sunt excluși automat din următoarele două sesiuni.