Bacalaureat 2026: S-a încheiat evaluarea contestațiilor. Ministrul Mihai Dimian anunță ultimele etape înainte de publicarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat reprezintă una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, iar publicarea rezultatelor finale stabilește situația definitivă a candidaților care își doresc admiterea la facultate sau continuarea studiilor.

Evaluarea contestațiilor la Bacalaureat 2026 a fost finalizată

Ministrul interimar al Educației a confirmat că profesorii au încheiat procesul de reevaluare a lucrărilor contestate, iar în prezent sunt parcurse ultimele operațiuni informatice necesare validării rezultatelor.

„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale”, a transmis ministrul interimar al Educației.

Aceste proceduri sunt obligatorii înainte ca rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 să fie făcute publice și au rolul de a asigura corectitudinea și validarea tuturor notelor introduse în sistemul informatic.

Mihai Dimian: Profesorii au pus pe primul loc interesul elevilor

În mesajul transmis după finalizarea evaluării contestațiilor, Mihai Dimian a evidențiat efortul depus de profesorii și personalul din sistemul de învățământ, într-un an școlar marcat de numeroase provocări.

Potrivit ministrului interimar, organizarea examenului s-a desfășurat într-un context dificil, caracterizat de nemulțumiri generate de măsurile adoptate în anul anterior, tentative de boicotare a simulărilor naționale, amenințări cu declanșarea unor greve și temperaturi ridicate în perioada desfășurării probelor.

În ciuda acestor dificultăți, oficialul consideră că majoritatea cadrelor didactice și a personalului administrativ au demonstrat profesionalism și responsabilitate pe întreaga durată a examenului.

„Majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor. Le mulțumesc tuturor!”, a afirmat Mihai Dimian.

Ministrul a subliniat, totodată, că percepția publică asupra sistemului de educație este influențată frecvent de situații izolate intens mediatizate, însă acestea nu reflectă activitatea desfășurată de majoritatea angajaților din învățământ, care își îndeplinesc responsabilitățile cu seriozitate.

Mesaj pentru absolvenții care nu au promovat examenul

Mihai Dimian a transmis și un mesaj de încurajare pentru candidații care nu au reușit să promoveze examenul în sesiunea de vară. Oficialul i-a îndemnat să nu renunțe și să profite de oportunitatea oferită de sesiunea din august.

„Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, conchide Mihai Dimian.

Mediafax